Türkiye’yi Süper Lig’e taşıdılar

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yapılan 1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla girişim ekosisteminde İspanya, Fransa ve Almanya ile aynı lige girdi. Oyun girişimlerinde ise 326 milyon dolarla yatırım rekoru kırıldı

Türkiye girişim ekosistemine ilk çeyrekte 49 yatırım turunda 1 milyar 273 milyon dolar yatırım yapıldı. Çeyrek bazında ilk defa İngiltere, Fransa ve Almanya ile aynı lige yani Süper Lig'e girdik. Startups. Watch verilerine göre, bunda Getir ve Insider'ın elde ettiği rekor yatırımlar etkili oldu. Yatırımların miktar olarak yüzde 90'ı üç girişimde toplandı. İlk çeyrekte Getir 768 milyon dolar, Dream Games 255 milyon dolar, Insider ise 121 milyon dolar yatırım almayı başardı.







OYUN GİRİŞİMLERİ BAŞROLDE

Oyun girişimleri toplam yatırım miktarında ise rekor kırıldı, 7 girişim 326 milyon dolar yatırım aldı. Tohum aşamada aldığı 55 milyon dolar yatırımla rekor kıran Spyke, 255 milyon dolar yatırımla Unicorn, Dream Games Türkiye'nin oyun girişimleri açısından sahip olduğu zenginliği ortaya koyuyor. Oyun girişimi Alictus'un yüzde 80'inin 100 milyon dolara satın alınması 2022 ilk çeyreğinin en büyük satın alması oldu.

Startups.Watch verilerine göre, her üç yatırımdan birinde Kurumsal Girişim Sermayesi yatırımları göze çarpıyor. Esas Holding, Türk Telekom, Sabancı Holding, Eczacıbaşı son dönemde yatırımlarıyla dikkat çeken kurumlar oldu.







ARTIK DAHA DİKKATLİ GÖZLÜYORUZ

Girişim ekosisteminde Getir'e yaptıkları yatırımla dikkat çeken Esas Holding'in CEO'su Çağatay Özdoğru, "Biz ilk önce Getir'e yatırım yapma şansını kaçırmıştık. Sonra daha kararlı davrandık. Esas Ventures konusunda farklı adımlar atacağız. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ, makine öğrenmesi gibi alanlara bizi daha çok yatırım yaparken göreceksiniz" diye konuştu.



ETKİ YARATAN GİRİŞİMLERDE KADINLAR VAR

Yatırımların adet olarak yüzde 35'inde kadın girişimciler olduğu göze çarpıyor. Trendyol, Hepsiburada, Insider'da kadın girişimcilerin liderlikleri göze çarpıyor.



MİLYAR DOLARLIK İLK YAZILIM ŞİRKETİ INSIDER

Insider'ın kurucu ortakları arasında yer alan Arda Koterin, "Yatırımcıları da ikna eden şeyin takım olduğunu düşünüyorum. Satıştan gelen biri olarak sattığın zaman rahatsın. Ancak bir sonraki ay herşey yeniden başlıyor. Milyar dolarlık girişim olduğumuzda sorumluluğumuzun daha çok olduğunu anladık. Sonuçta karşımızda bir örnek yoktu. Uzakdoğu coğrafyasında iş yapmayı kendimiz öğrendik" dedi. 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise Insider'a yaptıkları yatırımı, "Aslında biz yatırım yapmadık. Onlar yatırımı aldı. Hatta biz yatırım yapmamak için direndik. Bizi buna ikna ettiler. Sahip oldukları takım, verdikleri tüm sözleri tutan ender girişimlerden biriydi" sözleriyle anlattı.



TELEFONLARIN ÇOCUK MODU DÜŞYERİ

Telefonları "çocuk modu" olarak tanımlayan Düşyeri girişimi 2022'nin ilk çeyreğinde Seri A yatırımı öncesi Türkiye'de köprü yatırım turu yaparak 35 milyon dolar değerleme ile 3.7 milyon dolar yatırım aldı. Düşyeri CEO'su İbrahim Coşkuner, küresel adım öncesi çıktıkları köprü yatırım turundan memnun olduklarını ifade etti.



MİDAS YATIRIM KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

Midas kurucu ortağı ve CEO'su Egem Eraslan, "Biz başladıktan kısa bir süre sonra pandemi patladı. Bu koşullarda resmi kurumlardan izin süreçlerini aşmaya gayret gösterdik. Bir yıldan kısa bir süre içerisinde yerli ve yabancı önemli fonlardan 11 milyon doların üzerinde bir yatırım aldık. Son 3 ay içerisinde yüzde 150 büyüdük ve 70 kişilik bir mühendislik takımı kurduk. Bugün on binlerce kullanıcımızın yatırım yolculuğuna eşlik ediyoruz. Twitter ve Snapchat'in yatırımcıları arasında yer alan, fintech alanında Coinbase, Plaid, Wealthfront, Alpaca, Marqeta gibi şirketlere yatırımları bulunan Spark Capital'ın Türkiye'deki ilk yatırımıyız" dedi.