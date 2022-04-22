Mükellef 20 milyon dolar değerleme ile 1 milyon dolar yatırım aldı

Finans teknolojisi girişimi Mükellef, 20 milyon dolar değerleme ile 1 milyon dolarlık yatırım aldı. Finberg liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna Oyak Portföy, Colendi, hiVC ve 6 melek yatırımcı katıldı

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılının ilk yarsında da finans teknolojisi girişimlerine yatırımcıların ilgisi sürdü. Bu ilginin sürmesinde Türkiye'den sadece 1 milyar doları aşan Unicorn denilen girişimlerin değil, değeri 100 milyon doları aşan onlarca teknoloji girişimin ortaya çıkması büyük önem taşıyor. 2022'nin ilk çeyreğinde en çok dikkat çeken finans teknolojisi yatırımlarından biri Midas olurken, 3 yıl önce kurulan Mükellef girişimi de 20 milyon dolar değerleme ile 1 milyon dolar yatırım aldı. Türkiye, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde girişimlerin şirket kuruluşları ve tüm finansal süreçlerini yönetmesini sağlayan online bir platform Mükellef, girdiği ülkelerde girişim ekosisteminin büyümesine de katkı sağlıyor.







HEDEF YURTDIŞI BÜYÜME

Mükellef Kurucusu Okan Şafak, raporlara göre en büyük şirketlerde bile ortalama iki yıl çalışma süresinin ardından freelancer çalışma modeline geçiş yapıldığını belirtti. Bu trendlerden yola çıkarak üç yıl önce girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan yönetebildikleri bir platform olan Mükellef'i kurduklarını söyleyen Şafak, şunları kaydetti: "Bu yılın ilk çeyreğinde 50 kişilik ekibimizle, globalde şirket kurmak isteyen müşteri sayımızı iki kat artırdık. Hem girişimci hem de yatırımcıların ilgisinden oldukça memnunuz. Üçüncü yılımızda ulaştığımız 20 milyon dolarlık değerleme bizi gururlandırıyor. Bu yatırımla, olduğumuz tüm pazarlarda Wise, American Express, KPMG Spark ve Mercury Bank gibi güçlü iş ortaklarıyla, hizmetlerimizi geliştirmeyi ve konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar Kanada, Hollanda, Singapur, Malta, Karadağ ve Macaristan'a açılmayı planlıyoruz."







KOBİ'LERE ODAKLANDI

2022'nin ilk 4 ayında toplam 25 yatırıma ulaştıklarını ifade eden Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, "Fintech girişimlerine ve KOBİ'lere odaklandık. Onların hayatını kolaylaştıran Figopara, İkaspos, Normaya yatırımımıza Mükellef'i de ekleyerek çözüm ekosistemimizi derinleştirmeye devam ediyoruz. Önce hedef alanı belirliyor ve o alandaki en iyi girişimci takıma odaklanıyoruz. Reklam dışında mevcut müştersinin tavsiyesi ile büyüyebilen girişimler bizim hedefimiz" dedi. Finans teknolojisi yatırımlarında Midas ve Yancep girişimleri de dikkat çekmişti. Bulut tabanlı, finans teknolojisi girişimleri yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yakında Figo Para'nın yatırım turunu tamamlaması bekleniyor.







YENİ NESİL FİNANS HİZMETİ

MINDVEST girişim sermayesi fonu ile finans teknolojisi girişimlerine yatırım ve danışmanlık desteği veren Aktif Ventures, açık bankacılık alanında çalışmalar yapan Finekra'ya yatırım kararı aldı. Bankacılığın, açık bankacılık anlayışı ile şekil değiştireceğini belirten Aktif Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, "Finans sektöründe kullanım alışkanlıklarının kökten değişeceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu çerçevede Finekra'yla açık bankacılık yolculuğunda birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu. . Girişimlere servis modeli bankacılığı altında tüm API'lerini açmanın yanı sıra onların ihtiyaç duyduğu teknoloji, altyapı, lisans, büyüme ve yatırım çözümlerini tek bir çatı altında sunan Aktif Ventures, fintechlerle birlikte büyümeyi planlıyor. Finekra'nın finansal teknoloji ve açık bankacılık alanında öncü bir ürün olduğunu ifade eden Finekra CEO'su Erhan Zengin ise şunları söyledi: "Finekra, hesap bilgileri ile birlikte verilerin muhasebe programına aktarılması, toplu ödeme yapılması, POS verilerinin raporlanması, çek entegrasyonu sürecinin yönetilmesi, doğrudan borçlandırma sistemiyle bayi işlemlerinin yapılması ve firmaların B2B ihtiyaçlarına çözümler üreterek 'Yeni Nesil Bankacılık' hizmeti sunuyor. Kullanıcılar banka araçları ve Excel yerine Finekra'yı kullanıyor, böylece operasyonel işler için zaman harcamıyor. Kullanıcıların tekrarlı işlerini Finekra'ya bırakarak operasyonel işlerden zaman kazanmalarını sağlıyoruz. Yatırımla birlikte, sektörel dinamiklerin değişiminde öncü bir açık bankacılık şirketi ve Fintech olmayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde bireysel kullanıcılara da destek vereceğiz. Hedefimiz Türkiye ve yurtdışında açık bankacılık ve fintechte akla gelen ilk marka olmak."



TEKLİFİM GELSİN HEDEF BÜYÜTTÜ

TEKLİFİM Gelsin de yatırım alan finans teknolojisi girişimlerinden biri. Teklifim Gelsin bankalar, kredi kayıt bürosu, sigorta şirketleri ve diğer finans teknolojisi girişimleriyle yapılan dijital entegrasyonlarla kullanıcılara anında kredi, yatırım, kredi karnesi ve sigorta alanlarında hizmet veriyor. Dünyada ve Türkiye'de bankacılık ve sigorta çözümleri sunan farklı firmalardan Teklifim Gelsin'i ayıran en önemli nokta ise kişiye özel hizmet verilmesi. Ek olarak üyelik sistemiyle kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan girişim, yaptıkları entegrasyonlar sayesinde saniyeler içinde kullanıcılarının kredi, yatırım, kredi karnesi ve sigorta talepleri özelinde çözümler üreterek baştan sona bir kullanıcı deneyimini karşılayabiliyor. Hedef Holding, İdeal Finansal Teknolojiler aracılığıyla Ocak 2021'de İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı'na dahil olarak kurulan ve Haziran 2021'de son kullanıcıyla buluşan kişiselleştirilmiş finansal pazar yeri olan Teklifim Gelsin'e 20 milyon TL değerleme üzerinden yatırım gerçekleştirdi.



GELECEĞİ ÇOK PARLAK

İhsan Cem Zararsız ve Ertuğrul Hakan Biri tarafından kurulan, kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri Teklifim Gelsin, açık bankacılık kullanarak, son kullanıcıların talepleri doğrultusunda finansal çözümleri 40 saniyenin altında tamamlamalarına imkân sağlıyor. Girişimde üye olan kullanıcılar, taleplerine göre gelen onlarca teklifi karşılaştırarak başvuru yapabiliyor. Dünyanın büyük bir hızla bütün bankacılık süreçlerinin kolaylıkla dijitalden yönetilebildiği bir dönemden geçildiğini belirten İdeal Finansal Teknolojiler Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, şu değerlendirmeyi yaptı: "Gelişim göstereceğine inandığımız fikirleriyle bizi heyecanlandıran girişim ve şirketlere yatırım yapmaktan, onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teknoloji ve finans alanlarındaki yatırımlarımıza yeni bir halka ekledik. Söz konusu yatırımın yerli bir girişim olması da bizim için çok önemliydi. Teklifim Gelsin'in geleceğinin çok parlak olduğuna ve ileride büyük bir gelişim göstereceğine inanıyoruz." Teknolojinin yarattığı fırsatları yakından takip ettiklerini söyleyen Gökalp, "Teknolojinin girdiği alanlar hızla değer kazanıyor. Hedef Holding olarak özellikle teknoloji ve finans alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, yatırımlarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz" diye konuştu.