Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti

Tarımda sulamayı yarı yarıya azaltabilen ve bitkilere kuraklıkta su sağlayan bir malzemeyi laboraturvarda geliştiren Soyl-Gel girişimi, kadın çiftçilerin 80 dönüm alanda ürün yetiştirmelerine destek oluyor

Soyl-Gel girişimi laboratuvarda geliştirdiği sulama çözümünü sosyal sorumluluk projesine dönüştürüyor. Tarımda sulama sıklığını yarı yarıya azaltan bir ürün geliştiren Soyl- Gel, Türkiye'nin öncü kitle fonlama platformu Fongogo ile proje başlattı. "Gelecek Kadınların Bereketli Ellerinde Yeşerecek" adını taşıyan proje için 175 bin TL toplanması hedefleniyor. Soyl-Gel ile kadın çiftçiler 80 dönüm alanda ürün yetiştirebiliyor. Sabancı Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı Yeşim Menceloğlu, Ogeday Rodop ve Dr. Senem Seven, sürdürülebilir tarım için yüksek teknoloji geliştirmek amacıyla Soyl-Gel'i kurdu. Ağırlığının 600 katı suyu tutarak kullanılan sulama suyunun yarı yarıya düşmesini sağlayan bir ürün geliştirdi. Bilim temelli girişimcilik hikâyesinin, tarımda etki yaratacak bir proje olması bekleniyor.



SÜPER EMİCİ MALZEME

Dr. M. Senem Seven süper emici malzemelerin tarımda su rezervuarı olarak kullanılmasının önceden de bilinen bir uygulama olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bizim geliştirdiğimiz malzemenin bu alternatiflere göre farkı doğal nanoparçacıklar ihtiva eden nanokompozit yapıda olması... Bu sayede hem ağırlığın 600 katına kadar yapısında tutabildiği suyu bitkilere daha yavaş salarak daha uzun süre kuraklık dayanımı sağlıyor, hem de mekanik olarak daha güçlü bir yapı elde ettiğimiz için toprak içinde baskı altında da maksimum kapasitesine kadar şişmesine olanak sağlıyor."







AKADEMİK BİR GİRİŞİMİZ

Akademide başlayan bir girişimin hayata geçmesi zaman alıyor. Ancak İş Bankası Girişimcilik Programı Soyl-Gel girişimi için önemli bir fırsat yaratıyor. M. Senem Seven, projenin girişime dönüşümünü şöyle anlattı: "Akademik bir girişimiz. Akademi ile endüstri arasında genelde ölüm vadisi olarak da adlandırılan alanda teknolojinin laboratuvardan çıkıp uygulama imkânı bulması konusunda zorluklar yaşadık. Örneğin; geliştirdiğimiz teknolojimizin saha denemelerini yapmaya istekli önder çiftçilere ulaşmak her zaman kolay oluyor. İş Bankası Workup Agri Programı bu konuda bize büyük destek sağladı."



SAKSILARA VE BAHÇEYE

Soyl-Gel ürününün küçük ambalajlarda saksı ve hobi bahçelerine doğrudan satışına başlamayı hedeflediklerini de söyleyen M. Senem Seven döngüsel ekonomiye katkıyı şöyle açıkladı: "Bu yıl içerisinde konvansiyonel tarım alanlarında büyük ölçekte satış yapmayı da hedefliyoruz. Bir yandan da ürünümüzü geri dönüşüm malzemeleriyle üreterek döngüsel ekonomi içerisinde yer almak adına çalışmalarımız devam ediyor."



TEKNOLOJİ KULLANIMINI TEŞVİK EDİYOR

PROJEDE ön alım garantisi vererek üreticiyi teknoloji kullanımına teşvik ettiklerini belirten Seven, "Daha sonra bu alanlarda yetişen 20 farklı ürün kadın kooperatiflerinde işlenerek reçel, salça, meyve kurusu gibi son ürünlere dönüşecek. Destekçilerimize de bu ürünlerde ufak hediyeler gönderiyoruz. Projemiz Türkiye İş Bankası, Adana İl Tarım Müdürlüğü ve Fongogo tarafından destekleniyor. Ürün daha satışa başlamadan kadın çifçilerden ilgi görüyor" dedi.

***



TİCARET, EĞİTİM VE TURİZMİN GELECEĞİ METAVERSE OLACAK

Metaverse'ün internetin, eğitimin, turizmin, kültürün, ticaretin ve hatta insan iletişiminin geleceğini değiştireceğini söyleyen XR Masters CEO'su Ali Cumhur Hantal, Metaverse'ün farklı deneyim yaşatacağını söyledi

İNTERNETİN, eğitimin, turizmin, kültürün, ticaretin ve hatta insan iletişiminin geleceği olarak tanımlanan Metaverse çağı kuşkusuz çok şeyi değiştirecek. XR Masters CEO'su, Uluslararası Open AR Cloud (OARC) Derneği Test Bed Koordinatörü Ali Cumhur Hantal, şu anda var olan deneyimlerin bir 'Metaverse' yerine farklı farklı Metaverse'lere ait deneyimler olduğunu, bu nedenle Multiverse'ler olarak adlandırılması gerektiğini belirtiyor. Multiverse'lerin bir Metaverse olması için de ilk olarak, gerçek bir Metaverse altyapısının olması ve global standartların ve protokollerin gelişmesi gerekiyor. Ali Cumhur Hantal'ın da dahil olduğu 12 kişilik uluslararası bir komite, Open AR Cloud Derneği çatısı altında bu standartları ve protokolleri geliştirmek için çalışıyor.







STANDARTLAR ŞART

Metaverse'ün hayata geçmesi için standartların önemine dikkat çeken Hantal, yaşanacak değişimi şöyle anlattı: "Günümüzdeki Metaverse uygulamalarını, geçmişteki internetin çıkış noktası olan intranet'e benzetebiliriz. Metaverse kavramı ortaya konulduktan sonra sanal veya artırılmış olan her şey Metaverse olarak tanımlanmaya başlandı. Henüz bir konsensus olmasa da uzmanlar bir deneyimin gerçek bir Metaverse deneyimi olarak adlandırılabilmesi için öncelikle birden fazla kullanıcı tarafından eş zamanlı olarak deneyimlenebilmesi gerektiğini belirtiyor. Bir AR bulutu tabanlı Metaverse'te gerçek dünya üzerine yerleştirilen bir AR objenin kullanıcının onayıyla bir başka Metaverse'te yine aynı yerde ve aynı şekilde görüntülenebilmesi sayesinde multiverse'ler yerine bir 'Metaverse' den bahsetmek mümkün olacak."



BULUT ÜZERİNDE BULUŞTU

Metaverse, şu anda teknik olarak biri Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) tabanlı, diğeri Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Augmented Reality Cloud) tabanlı olmak üzere iki farklı şekilde deneyimlenebileceğini belirten Hantal, sözlerine şöyle devam etti: "Bu standartları ve protokolleri oluşturmak için 2 yıldır çalışmalarını sürdüren Açık Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Open Augmented Reality Cloud) Derneği, XR Masters CEO'su Ali Cumhur Hantal'ın da dahil olduğu 12 kişilik uluslararası bir yönetici ekibi, derneğin 300'ü aşkın üyesi ile birlikte Metaverse standartlarını ve protokollerini geliştirmek için çalışıyor. Google'ın iki boyutlu haritalarda kullandığı standartları tüm dünyaya kabul ettiren, bu alandaki en tepe organizasyonlardan biri olan Açık Coğrafi Uzamsal Konsorsiyum (Open Geospatial Consortium) tarafından yetkilendirilen Opern AR Cloud'un geliştirdiği standart şu anda onay aşamasında. Bu Coğrafi Konumlama (Geopose) standardı bir gün var olan tüm Multiverse'ler tarafından kullanılırsa, bu multiverse'ler birlikte çalışabilir ve birbirleriyle konuşabilir olacaklar. Böylece bir Metaverse'te olan bir içerik diğer Metaverse'lerde de görüntülenebilir olacak. Açık Kaynak Kod ile Real World Metaverse'ü demokratikleştirmeyi amaçlıyor.Yirmi yıldan fazla süredir yazılım alanında pek çok önemli projeye imza atan ve global şirketlere bilgi teknolojileri stratejileri sunan XR Masters ekibi son 7 yıldır Metaverse teknolojileri üzerinde Ar-Ge çalışmaları ve yazılım geliştirmeleri yapıyor."



TÜRKİYE'Yİ METAVERSE HARİTASINA EKLEMEYİ HEDEFLİYOR

TÜRKİYE'NİN tamamını tarayarak dijital kopyasını çıkarmayı ve Metaverse haritasına eklemeyi hedefleyen XR Masters, geliştirdiği teknoloji sayesinde ülkemizde günlük yaşama dair içerikler üretip, tarihsel ve kültürel mirasın yeni evrende sağlanabilecek özel platformlar aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasını planlıyor. XR Masters altyapısını kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Open AR Cloud Derneği ile anlaştı. Ankara, Open AR Cloud'un dünyadaki dördüncü test şehri oldu.

***



VİVO V23 RENK DEĞİŞTİREN CAMI 4K SELFİE KAMERASIYLA GELİYOR

Elınizde tuttarken arka cam yüzeyi renk değiştiren Vivo V23 5G ön tarafındanki 4K selfie kamerasıyla özellikle video içerik üreticilerini mutlu ediyor. Ayrıca ön tarafta yer alan 8 megapiksellik süper geniş açı kamerasıyla net fotoğraflara daha fazla yüz sığdırıyor. Vivo V23 5G, güneş ışınlarıyla ve diğer UV ışını kaynaklarına maruz bırakıldığında anında renk değiştirip elinizde tuttuğunuz cihazın arka yüzeyinde kullanılan Fluorite AG teknolojisiyle çeşitli aydınlatma koşullarında sizlere daha az yansıma sunarak pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor. V23 5G'de, Türkiye'de yine bir ilk olan 50MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera, 8MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla, hem muhteşem net fotoğraf çekebilir hem de ön kamerada bile süper geniş görüntüler yakalayabilirsiniz. Böylece herkesi bir grup selfie fotoğrafına dahil edememenin sıkıntısına da son verebilirsiniz.







ULTRA OYUN MODU

V23 5G'de oyun kullanıcıları da unutulmamış. 90 Hz yenileme hızına sahip ekranı, genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 Katmanlı Sıvı Soğutma Sistemi ve optimum oyun deneyimi için Ultra Oyun Modu ile süper akıcı performans sunan yeni V23 5G, mobil oyunlarda tozu dumana katıyor. Aynı zamanda 12 GB RAM'e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisi ile rakipleriyle performans adına yarışıyor. "Doğal Portre" modu ile V23 5G, kullanıcıların daha fazla yüz ayrıntısı yakalamasına ve "doku geliştirme", "olağanüstü netlik" ve "doğallık" özellikleri sayesinde doğal yanlarını ifade etmelerine olanak tanıyor.



HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ

6NM SoC MediaTek Dimensity 920 ile güçlendirilen V23 5G, mobil eğlence için daha az güçle daha sorunsuz bir bağlantı sağlayan Çift Modlu 5G'yi desteklerken, önceki nesle kıyasla tek çekirdekli kıyaslama puanında yüzde 19 artış elde ediyor. Telefonların sadece 30 dakikada yüzde 0'dan 68'e şarj edilmesine olanak tanıyor.