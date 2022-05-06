Toplam 7 bin girişimciye 5 milyon dolarlık destek

Arçelik-Garage Innovation Hub ile 2026’ya kadar 5 bini kadın, toplam 7 bin girişimciye ulaşmayı hedefliyor. Girişimcilerin yaklaşık 5 milyon dolarlık finansal desteğe erişmelerine aracılık etmeyi planlayan Arçelik-Garage, Hoxton Ventures’ın iş ortakları arasına katıldı

Kurumların açık inovasyon yatırımları küresel taahhütleriyle birlikte artmaya devam ediyor. Arçelik, Garage Innovation Hub ile küresel ölçekte Ar-Ge ve inovasyon işbirliklerini genişleterek dünya çapında liderlik hedefliyor. Türkiye'den dünyaya açılan en geniş açık inovasyon platformlarından biri olan Arçelik Garage Innovation Hub, bugüne kadar 2 binden fazla partner ile etkileşim kurarak, 1.800'den fazla start-up'ı inceledi, 80'den fazla start-up'la iş birliği geliştirdi.

Garage Innovation Hub, açık inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda start-up, iş lideri ve yatırımcının katılımıyla Açık İnovasyon Günü düzenledi. Arçelik, Birleşmiş Milletler Nesiller Boyu Eşitlik Forumu taahhütleri kapsamında Garage Innovation Hub ile 2026 yılına dek 5 bini kadın olmak üzere toplam 7 bin girişimciye ulaşmayı ve yaklaşık 5 milyon dolarlık finansal desteğe erişmelerine aracılık etmeyi planlıyor.







YATIRIMCILARLA İŞ ORTAKLIĞI

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, "Tüm dünyadan mentorlar, yatırımcılar, üniversite ve girişimcilerden oluşan 2 bine yakın paydaşımızla birlikte, fikir aşamasından başlayarak girişimcilere mentorluk, iş geliştirme ve finansal desteklere erişim imkânı sağlıyoruz. Küresel ölçekte lider açık inovasyon platformlarından biri olmak üzere, kendimize önümüzdeki 5 yıl içinde faaliyet gösterdiğimiz 146 ülkenin her birinde, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, AR/VR, pazarlama ve üretim teknolojileri, sağlık gibi birçok alanda yeni fikirlerin şirketleşmesine destek olmak gibi önemli hedefler koyduk. Startup'lara finansal desteklere erişim imkânları sağlamaya devam ederken, bölgesel girişim sermayesi fonlarına ortak olarak ekosisteme katkımızı daha da artıracağız. Şubat 2022'de bu doğrultuda ilk adımımızı atarak dünyanın önde gelen fonlarından 500 Startups'ın, nisan ayında ise Avrupa'nın ilk 10 fonu arasında yer alan Hoxton Ventures'ın partnerleri arasına katıldık" diye konuştu.







40 GİRİŞİME 8 MİLYON TL

Kurulduğu 2017 yılından bu yana 2 binden fazla partner ile etkileşim kuran Arçelik Garage Innovation Hub, bugüne kadar 274 girişimciye eğitim ve mentorluk desteği vererek, 40 girişimciye 8 milyon TL hibe desteği erişim sağladı. Yürüttüğü kuluçka faaliyetleriyle de 80'den fazla start-up'ın iş fikri geliştirmesine destek oldu.

Türkiye'den dünyaya açılan en kapsamlı açık inovasyon platformlarından biri olan Garage Innovation Hub, açık inovasyon alanında küresel liderlik hedefi doğrultusunda ekosistemin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Garage Innovation Hub, bu yıl ilkini düzenlediği Açık İnovasyon Günü'nde dünyanın her yerinden inovasyon düşünürlerini, şirketleri, start-up'ları ve yatırımcıları bir araya getirdi.

Açık İnovasyon Günü'nün ekosistemden önemli aktörlerin katılımıyla ufuk açıcı tartışmaların yapıldığı bir platform olduğunu belirten Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, "5 yıl gibi kısa bir sürede üniversiteler, STK'lar, tüm dünyadan inovasyona destek veren kurum ve kuruluşlarla birlikte Türkiye'nin en büyük açık inovasyon platformlarından biri olmayı başardık. Küresel partnerlerle çalışmaya başladık. İnovasyon tek başına bir kuruma ya da fonksiyona ait bir süreç değil. Garage Innovation Hub gibi açık inovasyon platformları fikirlerin hayata geçmesine olanak sağlayarak insanlığa faydalı inovasyonların önünü açabilir. Biz daha fazla fikri en geniş imkânlara kavuşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

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TÜRK TELEKOM AKADEMİ GİRİŞİMCİLİK OKULU İLE GÜÇLENDİ

Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini, yeni kurduğu 'Girişimcilik Okulu' ile güçlendiriyor. PİLOT'un 10'uncu dönem eğitimleri, Türk Telekom Akademi Girişimcilik Okulu'nun da desteği ile verilecek



Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini büyütmek ve ekonomiye katkı sağlamak motivasyonuyla erken aşama girişimlere sistemli ve doğru büyümenin kapılarını açıyor. Bu kapsamda PİLOT girişimleri, 5G teknolojilerindeki yeniliklerden yapay zekâya, artırılmış gerçeklikten strateji yönetimine kadar pek çok konuda Türk Telekom'un deneyiminden faydalanabilecek.

Türkiye'nin en büyük kurumsal eğitim organizasyonlarından birine sahip olan Türk Telekom Akademi, çalışanlarına kariyer ve gelişimleri için eğitim olanağı sunarken 'Girişimcilik Okulu' çatısı altında girişimcilere eğitim desteği verecek.







DESTEK ARTIYOR

Girişimcilik ekosistemi, Türk Telekom Akademi'nin Girişimcilik Okulu ile gelişiyor, güçleniyor. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, PİLOT ile girişimcileri desteklemeyi, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve girişimlerle iş birliği yaparak onların müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Özhan, "PİLOT, yakın zamanda program yapısını değiştirerek yüzde 100 Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures ile güçlerini birleştirdi. PİLOT, bu değişimle birlikte her geçen gün girişimlere sunduğu destekleri de artırıyor. Bu yıl 10. dönem başvurularını aldığımız PİLOT'a kabul edilecek girişimlere TT Ventures'tan yatırım, Türk Telekom ile iş birliği, 100 bin Amerikan dolarına kadar nakit desteği, alanında çok güçlü kişilerden mentorluk, teknoloji ve altyapı gücü gibi pek çok imkân sunacağız" dedi.



YATIRIM YAPACAK

Türk Telekom Akademi Girişimcilik Okulu ile girişimci ekiplere Türk Telekom'un yüksek teknoloji alanındaki bilgi birikiminden faydalanma fırsatı sunmayı hedeflediklerini aktaran Özhan, "Onların yöntem ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra iş bağlantıları kurmalarını, yatırımcılara erişmelerini ve TT Ventures ile yatırım yaparak büyümelerini sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

PİLOT'un geçmiş dönemlerinde programa kabul edilen girişimler networking, fiyatlandırma, pazarlama ve satış, sunum teknikleri, vergi, hukuk, değerleme, Ar-Ge ve teşvikler ayrıca AWS de dahil olmak üzere birçok konuda alanında uzman kişi ve kurumlardan zengin içerikte birçok eğitim aldı. PİLOT'un 10'uncu dönemine kabul edilecek girişimler, Türk Telekom Akademi Girişimcilik Okulu'nun yararlanma fırsatı bulacak.

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KARİYER.NET PEOPLEBOX'A YATIRIM YAPTI

Kariyer.net, yeni nesil aday takip sistemi PeopleBox'a yatırım yaptı. PeopleBox, işe alım sürecinde, terzi işi çözümlerle sürecin tüm adımlarını dijitalleştiriyor



Türkiye'de ve dünyada girişimlerin ve kurumların öncelikli sorunu yeni yetenekler bularak büyümeye devam etmek. İnsan kaynakları alanında uzmanlaşan Kariyer.net, yenilikçi İnsan Kaynakları çözümleri sunan aday takip platformu PeopleBox'a yatırım yaptı.

PeopleBox, teknolojik altyapısıyla şirketlerin işe alım sürecini hızlandırma ve aday deneyimini önemli ölçüde iyileştirme hedefiyle 2015 yılında Barış Kürşat ve Emre Meltem tarafından hayata geçirildi. PeopleBox, sunduğu çözümler ile insan kaynakları profesyonellerinin işe alım sürecini uçtan uca dijitalleştiriyor.







ŞİRKETE ÖZEL ÇÖZÜM

Her bir şirkete özel, birbirinden farklı tasarlanan işe alım süreçlerine uyum sağlamak üzere kurgulanan PeopleBox, sadece işe alım konusuna odaklanmış ve bu alanda ihtiyaçlara göre geliştirilen bir aday takip sistemi sunuyor. PeopleBox, İK birimlerine, adaylarla video mülakat yapabilme, kaliteli ve efektif bir CV havuzu oluşturma, görüşme notlarını bulut ortamında saklama, pratik raporlama araçlarıyla benzersiz sunumlar hazırlama gibi avantajlar sağlıyor. İşe alım süreçlerinde insan kaynaklı hata payını en aza indirgeyen PeopleBox, işe alım operasyonlarını daha çevik, kolay ve hızlı hale getiriyor.



SÜRECİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Geliştirdikleri çözümler ve yaptıkları yatırımlarla dijitalleşen İK süreçlerinde öncü konumda yer aldıklarını söyleyen Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, yeni yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin teknoloji alanındaki ilk startup'larından biri olarak, işe alım sürecini dijitalleştiren teknolojilere yatırım yapmayı aralıksız sürdürüyoruz. Günümüzde işe alım ekiplerinin, terzi işi çözümlere ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bu alanda inovatif çözümler sunan PeopleBox'ın İK profesyonellerinin hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz. Barış Kürşat ve Emre Meltem'in 2015'te hayata geçirdiği PeopleBox'ın yatırımcısı olmaktan mutluyuz."



DİJİTALLEŞMENİN PARÇASI

PeopleBox'ın Kurucu Ortağı Barış Kürşat, 2015 yılından beri, işe alım deneyimini, süreçte yer alan tüm paydaşlar için mükemmelleştirme hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Kürşat, şöyle devam etti: "İşe alım süreçleriyle ilgili edindiğimiz tüm içgörüleri PeopleBox Aday Takip Sistemi'nde kullanımı kolay ve kişiselleştirilebilen bir ürüne dönüştürerek somutlaştırıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön plana alan bir yaklaşımla çalışıyor, bu süreçte adaylar, İK çalışanları, iş birimi yöneticileri ve danışman şirketlerle birlikte İnsan Kaynakları'nın dijitalleşme öyküsünü yazmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün Kariyer. net ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık sayesinde PeopleBox'ı, daha fazla işe alım ekibi için kolay, hızlı ve kişiselleştirleştirilmiş işe alım deneyimi tasarlamak için kullanacak olmak bizi heyecanlandırıyor."