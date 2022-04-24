Çiftlik dostu WiCow girişimi hayvanların hayatını kurtardı

10 milyon saat hayvan verisi toplayan WiCow girişimi, verdiği alarmlarla 200 anne ineğin ve 800 buzağının hayatını kurtardı. Girişim, kısa sürede veri analitiği ile hayvan çiftliklerine ilaç olmayı başardı

Teknoloji girişimleri sağlıktan eğitime, lojistikten tarıma veri analitiği çözümleriyle dönüşümü tetikliyor. wiCow girişiminin de amacı yapay zeka altyapısıyla büyükbaş hayvanların sağlık takibini yaparak, gerektiğinde erken uyarı vererek çiftçi ve veterineri uyarmak.

Söz konusu girişim, toplam 10 milyon saat hayvan verisi toplayarak verdiği alarmlarla 200 anne inek ve 800 buzağının hayatını kurtardı. Selvi Yurtsever Çırak ve Tolga Çırak tarafından 2013'te kurulan wiCow, hayvan çiftliklerine de önemli bir çözüm sunuyor.

Selvi Çırak, kuruluş hikâyelerini şöyle anlattı: "Biz evlenmeden önce eşim Tolga, Lely Vector Sistemi'nin takım lideri ve tasarımcısı olan elektrik-elektronik mühendisi ve yüksek biyomedikal mühendisiydi. Ben de o esnada ailemin turizm işinde pazarlama direktörlüğü görevini yürütüyordum. Benim daha önce iki kez iş kurma girişimim olmuştu ama açıkçası aradığımı bulamamıştım. Çiftçi bir aileden gelen ve hayvanlarla büyüyen Tolga'nın aklında ise hayvanlarla ilgili bir cihaz yapma fikri hep vardı."







EVİN ODASINDA BAŞLADI

Çözümü uçtan uca yönetme tutkusu ile ilgili olarak ise Selvi Yurtsever Çırak, "Tolga İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 3'üncü sınıftan mühendisleri yetiştirerek işi yavaş yavaş kurmaya ve kadroyu oluşturmaya başladı. Evimizin bir odasında başlayan çalışmalar ofise taşındı ve ekip büyümeye başladı. 5-10 derken mühendis, teknik kadro ve mentorlarıyla bugün büyük bir takım olduk. wiCow'un hem software hem hardware tarafını A'dan Z'ye biz üretiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Rakiplerine karşı üstünlükleri ve avantajları ile ilgili ise Selvi Yurtsever Çırak, şunları söyledi: "Rakiplerimiz hayvanların sağlık takibini sadece sağım sürecinde yapıyor. Buna karşın, wiCow çiftçilerin aslında kör noktası ve hayvanların en hassas zamanları olan kuru dönem, doğum öncesi, doğum sonrası ve sağım sürecinde de hayvanların sağlık takibini yaparak, tüm yaşam döngüsünde hem hayvanın hem de çiftçinin yanında yer alıyor."



YATIRIM TURUNA ÇIKACAK

Selvi Yurtsever Çırak, sundukları veri havuzu ile toplanan verilerle ilgili olarak, "7/24 verdiğimiz kızgınlık, yüksek ateş, doğuma 24 saat kala ve doğum alarmlarıyla çiftçiye ve veteriner hekime hayvanı yakın takip ve gereğinde erken müdahale şansı verirken, bu sayede anne inek ve buzağı ölümlerini büyük ölçüde düşürüyoruz. Anne inek ve buzağı ölüm oranlarının globalde sırayla yüzde 3 ve 6 Türkiye'de ise yüzde 15-20 civarında olduğunu düşünürsek, yılda yaklaşık 70 milyar eurouk küresel kayıptan söz ediyoruz" dedi.







Çırak hedeflerini şöyle anlattı: "Amacımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da rakiplerimizin arasından sıyrılarak pazarın yüzde 1'ine penetre olmak, bu alanda global ve güvenilir bir marka olabilmek. Şu anda Türkiye'de Hackquarters ve Türkiye İş Bankası'nın işbirliğiyle geliştirilen WorkupAgri Hızlandırma Programı'ndayız. Almanya'nın en büyük acceleratör programlarından biri olan Rootcamp-Spin Lab Accelerator'ü şubat ayında bitirdik. Bu iki program da bize inanılmaz ivme kazandırdı. Gerek aldığımız eğitimler, gerek mentorlarımız hem şu anki resmimizi çekmemize yardım ediyor hem de ileride olmak istediğimiz noktaya varabilmek için ciddi destek veriyorlar. Bu seneki hedefimiz hem Türkiye hem Avrupa'da belli sayıda satışa ulaşabilmek, ayrıca bu sene kurulduğumuzdan beri ilk kez yatırım turuna çıkacağız, bu da bizi bir hayli heyecanlandırıyor."



YAPAY ZEKA İLE AKILLI TARIM

Akıllı tarım girişimini hayata geçirmenin kolay olmadığını belirten Selvi Yurtsever Çırak, yaşadıkları zorlukları şöyle paylaştı: "Türkiye'de girişimci olmak maddi-manevi gerçekten çok zor. En yakınlarımızdan bile bizleri hayalperest gören, vazgeçirmeye çalışanlar oldu. Kendimizi, yaptığımızı sorguladığımız, 'Acaba doğru yolda mıyız, yoksa vaz mı geçsek' dediğimiz zamanlar çok oldu. 2020'den beri hem yapay zeka hem de akıllı tarım alanlarında birçok yarışmaya katıldık ve davet edildik ve hemen hemen hepsinde ilk 5'te dereceye girdik. Bu bize yaptığımız işin hem yerelde hem de globalde bir değeri olduğunu ve bu alanda sektörde halen bir açık olduğunu gösterdi. Bu ve sektör paydaşlarından aldığımız olumlu geri bildirimler bize ihtiyacımız olan iç motivasyonu sağladı ve bugünlere geldik."







ÇİFTLİKLERE SAĞLIK PUANI

WiCow girişimi yapay zeka çözümünün yapay zeka teknolojisini kullanarak çiftliklere sağlık puanı verme çalışmasıyla ilgili ise Selvi Yurtsever Çırak, "Aynı zamanda yapay zeka alt yapımızla çiftliği ve hayvanları tanıyıp çiftlik sağlık puanı çıkartarak, çiftlikte olası bir hastalığın, vs. önüne geçilmesini sağlamakla beraber, süt verimini de artırıyoruz. Aslında 'her hayvanın arkasında bir veteriner' varmışçasına çiftlikte çiftçinin gözü kulağı oluyoruz" dedi.