Yapay zeka yatırımın gözdesi oldu

Hataları tahmin etmek, denetimi kusursuz hale getirmek, hizmet ve ürün kalitesini artırmak, saldırıları erken fark etmek ve müşteri memnuniyetini takip etmek isteyen kurumlar farklı türde yapay zeka girişimlerine yatırım yapıyor

Veriler üzerinden iş yapmada deneyimi olan bilim ve akademi çevreleri yapay zekayı yarım yüzyıl boyunca kullandı. Şimdi iş dünyasının ve yatırımcıların da yıldızı olmayı başardılar. Üretimde hataları doğru tahmin etmek, denetimi kusursuz hale getirmek ve siber saldırıları erken fark etmek isteyen kurumlar ve yatırımcılar yapay zeka girişimlerine yatırım yapıyor. Milyonlarca müşteriye hizmet veren kurumların hizmet ve ürün kalitesini artırmak için yapay zeka yatırımı kaçınılmaz. Ancak yapay zeka teknolojisi farklı yeteneklerle oluşan trendi lehine kullanıyor.

Doğal dil işlemeye bir bilgisayarın metin veya konuşmanın anlamını anlama yeteneği diyebiliriz. İnsanların makinelerle etkileşim kurma biçiminde zaten devrim yarattı. Siri, Alexa ve Cortana gibi AI yardımcılarının yaygın kullanımında belirgin hale geliyor. Bu teknolojiler insanların ne dediğini anlayabilir, bu bilgilere uygun şekilde hareket edebilir ve buna göre yanıt verebilir. Ancak, NLP'nin kullanıcılarla açıkça iletişim kurmaktan çok daha fazlasını sunması gerekir; ayrıca iş operasyonlarını ölçeklendirmeye yardımcı olabilir.



STRATEJİK BİR TREND

Üretken AI, metin yazma, görüntü oluşturma, metinden görüntü oluşturma ve müzik yapma gibi içerik üretmeye odaklanan bir yapay zeka dalı. Gartner'a göre, Üretken Yapay Zeka, 2022 için stratejik trendlerden biri... Üretken yapay zeka, sanatsal amaçlar, medya kuruluşları için içerik üretme, kişisel yaratıcılık veya eğitim dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Üretken dil modelleri büyüleyici bir uygulama. Dilbilgisi açısından doğru ve belirli bir konu veya stile uygun, kulağa doğal gelen metinlerin üretilmesine izin veriyor. Ayrıca daha genel zeka oluşturabiliyor, sorunları çözebiliyor ve farklı durumlara uyum sağlayabiliyor.







ÇOK KATMANLI ÖĞRENME

Çok katmanlı öğrenme, bir sistemin görüntü, metin, konuşma, ses ve video gibi duyusal girdilerden öğrenebileceği bir makine öğrenimi dalı. İnsan kaynağı nasıl çoklu disiplinle öğrenen insanlara ihtiyaç duyuyorsa, makine öğrenmesinde de benzer bir durum geçerli. Örneğin, çok katmanlı sistemler, resimlerden ve metinden birlikte öğrenerek fikirleri daha iyi anlamalarını sağlıyor. Aynı şekilde, makineler daha doğru sonuçlar elde etmek için konuşma ve dil işleme gibi birçok farklı kaynaktan gelen verilerle çalışabiliyor. Çok katmanlı öğrenme makinelerin dünyayı nasıl daha iyi anlayacaklarını öğrenmelerine yardımcı oluyor. Birden çok girdi biçimi kullanarak nesneler ve olaylar hakkında tam bir anlayış elde edebiliyor. Bu, daha iyi yapay zeka modelleri oluşturmaya ve daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı oluyor.







PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME

Veri bilimcilerinin karar vermeye ve ödüle dayalı eğitime odaklandığı bir makine öğrenimi dalı. Pekiştirmeli öğrenme, çevreden öğrenerek ve davranışlarını en üst düzeye çıkaracak şekilde ayarlayarak çalışıyor. Bu, nasıl öğrendiğimizi taklit eder; hedeflerimize ulaşmak için her zaman olumlu pekiştireç almıyoruz, hatalar yapmıyoruz ve bir deneme-yanılma sürecinden geçiyoruz. Pekiştirmeli öğrenime robotik, oyunlar, veri bilimi ve finansal ticarette yaygın olarak kullanılıyor. İnsanın çok kısa sürelerde karar vermesinin imkânsız olduğu makinelerin karmaşık kararlar vermesini ve uzun vadeli hedefler tutmasını bekleyebileceğimiz yapay zekanın en heyecan verici trendlerinden biri.



YAPAY ZEKAYI TEMİZ ENERJİ İÇİN KULLANAN GİRİŞİME YATIRIM

Şirketler için yapay zekâ ve makine öğrenmesi temiz enerji / teknoloji (clean-tech) odağında çözümler geliştiren yeni nesil girişimlerden Kavaken, Re-Pie Portföy ve Boğaziçi Ventures ile birlikte Osman Arlı, Yağız Gökdemir, Muhammet Kaya, Olcayto Yiğit ve Yetik Kadri Mert gibi yatırımcılardan toplam 500 bin dolar yatırım aldı.

Türkiye'nin faaliyet izni almış ilk ve en büyük alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy Yönetimi, teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaya devam eden şirket, son olarak yenilenebilir enerji sektörüne yapay zekâ ve makine öğrenmesi odağında çözümler geliştiren yeni nesil girişimlerden Kavaken'e yatırım yaptı. Re-Pie Portföy Yönetimi, son yıllarda Getir, Turk. net, Colendi, BinBin, Easycep, Inofab, Musixen, Hasfin, Arvis Games, tiplay studio, Zebra Electronics, Tırport ve Düşyeri gibi yeni nesil girişimlere yatırım yaparak Türkiye start up ekosistemine önemli katkılar sağladı.

2017 yılında İTÜ Teknokent'te kurulan Tarentum'dan 2021 yılında spin-off olan Kavaken, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri ile yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen değeri artırıyor.

Kavaken'in kurucuları arasında teknoloji alanında deneyimli ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor.



ALGORİTMALARIN ÖNYARGILARI YOKTUR İNSANDAN ÖĞRENİRLER

Etrafımızda kötü mimariyle oluşan şehirlerin altında mühendis ve mimarların da imzası var. Yarın yapay zeka oluşturulan algoritmalarda yine mühendislerin imzası olmaması için yazılımcıların yapay zeka ve etik eğitimi almaları şart. Yapay zeka algoritmaları iş dünyasında daha yaygın hale geldikçe, daha fazla dikkat çekiyor. Birçoğu, bu sistemlerin ırkçılık, cinsiyetçilik ve bağnazlık gibi tarihi önyargı sorunlarını sürdürebileceğinden ve hatta daha da kötüleştirebileceğinden korkuyor. İş ve veri bilimcileri, bu sorunlarla mücadele etmek için AI geliştirme sırasında önyargıyı ortadan kaldırmalıdır. Şirketler, girdileri kontrol ederek ve mümkünse bunları ayarlayarak yapay zekadaki yanlılığı azaltabilir. Örneğin, bir sistem insanların fotoğrafları üzerinde eğitilmişse ancak yaşlı kadınların görüntüleri yoksa, fotoğrafları sağlandığında onları tanımakta zorluk çekebilir.

***



MİCROSOFT'TAN START-UP'LARA SERMAYE VE MENTORLUK DESTEĞİ

Microsoft'un girişim inisiyatifi Microsoft for Startups'ın destek programı Founders Hub'ın lansmanı Microsoft Türkiye ve Microsoft Orta Doğu ve Avrupa (MEA) Bölgesi'nin üst düzey yöneticilerinin, startup'ların ve melek yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirildi. Founders Hub, hem sermayeye erişim imkânını hem de mentorluğu bir arada sunarak teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up'ların yolundaki engelleri kaldırıyor; şirketlere özel yol haritaları geliştirerek uçtan uca destek sağlıyor. Founders Hub'a dahil olan startup'lar GitHub ve Teams gibi güvenilir iş geliştirme ve işbirliği araçlarına ücretsiz erişebildikleri gibi aynı zamanda 150 bin dolarlık Azure kredisi alma fırsatına da sahip oluyor.

Microsoft'un girişim inisiyatifi Microsoft for Startups'ın startup'lara yönelik yeni destek programı Founders Hub'ın lansmanı Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin'in ev sahipliğinde; Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (MEA) Başkanı Samer Abu Ltaif, Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (MEA) Start-up'lar ve Yüksek Teknoloji Direktörü İdit Gazit Berger, Microsoft Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, start-up'lar ve melek yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirildi.







TÜRKİYE ÖRNEK OLDU

Levent Özbilgin, yaptığı açılış konuşmasının ardından Samer Abu Ltaif ve İdit Gazit Berger ile üçlü bir soru cevap seansı gerçekleştirdi. Türkiye'nin inovatif ve dinamik yapısıyla MEA Bölgesi'nde örnek teşkil ettiğini ve Microsoft'un Türkiye'deki start-up ekosistemine yatırım yapma arzusunu ateşlediğini dile getiren Abu Ltaif, "Türkiye'deki genç girişimcileri desteklemek ve başarılı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Founders Hub'ın start-up'lar için büyük vaatleri var. Start-up'ları, yaratıcılıkları ve taze fikirleriyle Türkiye'deki tüm sektörler için gelişimi teşvik eden, inovasyon ekosisteminin can damarları olarak görüyoruz. İnovatörlerin Türkiye'de etki yaratabilmek adına ihtiyaç duydukları tüm araç ve kaynaklara erişebilmeleri için onlara destek sunmayı sürdüreceğiz" dedi.



ÜCRETSİZ ALTYAPI

Founders Hub programına dahil olan start-up'lar dakikalar içinde platformdaki yerlerini alarak Microsoft teknolojilerine ve teknik desteğe ücretsiz şekilde erişiyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda ilk adımı atmış oluyorlar. Founders Hub; GitHub ve Teams gibi güvenilir iş geliştirme ve işbirliği araçlarına ek olarak 150 bin dolara kadar Azure kredisi de sunuyor.

***



TÜRK TELEKOM'DAN GENÇLERE 'YAZILIM GELİŞTİRME KAMPI'

Türk Telekom, yazılım alanında kendisini geliştirmek isteyen gençler için Yazılım Geliştirme Kampı düzenliyor. Mikroservis Mimarisi odağında gerçekleşecek kampa başvurular; 6 Mayıs'a kadar sürecek. Kampa katılacak gençler, konusunda uzman danışmanlar eşliğinde yazılım geliştirmenin detayları ile ilgili uygulamalı eğitim alacaklar. Katılımcılar arasında, programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli ödüllere sahip olacak ve Türk Telekom'da staj veya iş olanağı elde edecek.



DERECEYE GİRENE ÖDÜL

Gençlere kariyer yolculuklarındaki desteğini sürdüren Türk Telekom, yeni mezun üniversite öğrencilerine ve en fazla 2 yıllık iş tecrübesi bulunan, 25 yaşını doldurmamış gençlere yazılım alanında uzmanlaşma fırsatı sunduğu Yazılım Geliştirme Kampı'nı hayata geçirdi. Uygulama ve hizmet tasarlama yazılımı mimarisi olan Mikroservis odağında, 6 Mayıs tarihine kadar başvuruya açık olan kampı başarıyla tamamlayan gençler, Türk Telekom'da tam zamanlı staj veya iş olanağı bulabilecek.

Başvuru sürecinin ardından yapılacak değerlendirme, sınav ve mülakatların ardından yeni mezun ya da en fazla 2 yıllık iş tecrübesi bulunan, 25 yaşını doldurmamış gençler, 24-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek kampa katılarak proje çalışmaları yapacak.

Kamp bünyesinde; kapsamlı bir eğitim-gelişim programını tamamlayacak gençler arasında, proje yarışması düzenlenecek. Yarışmanın sonucunda; dereceye girenler arasından birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL değerinde teknoloji çeki hediye edilecek.