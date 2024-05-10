Finans teknolojisi yatırımları 4 ayda tarihi rekorunu kırdı

Finans teknolojisi yatırımları ilk 4 ayda tüm zamanların rekorunu kırdı. Midas ve Digipay yatırımlarına Paynet satın alması da eklendi

Finans teknolojisi girişimleri 2024 yılının ilk 4 ayında altın dönemini yaşıyor. Digipay ve Midas'ın aldığı yatırımlar sayesinde bu dönemde tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı. Tüm bu yatırımlara ek olarak iyzico'nun Payten'i satın alması da finans teknolojisi alanındaki canlılığın dikkat çekmesine sebep oluyor. Daha önce Foriba'nın satış anlaşmasıyla dikkat çeken Trendbox Kurucu Ortağı ve Melek Yatırımcı Ahmet Bilgen, küresel finans teknolojisi sektöründeki hareketliliğe dikkat çekti. Bilgen şunları anlattı: "Benim esas vurgulamak istediğim nokta, yatırım miktarı düşerken işlem sayısındaki artış! Evet, yatırım miktarında yüzde 16'lık bir düşüş var ancak işlem sayısı artıyor, ilk çeyrekteki artış yüzde 15. Bu manzara, bize geleceğe dair önemli ipuçları veriyor. Bu veriden yola çıkarak fintech'lere olan ilginin azalmadığını söyleyebiliriz. Pandemi döneminde zirve yapan işlemler ve yatırımlar zaten sürdürülebilir değildi, pazarın sakinleşeceğini ve daha 'akılcı' bir hale geleceğini bekliyorduk. Öyle de oldu."









DEV SATINALMA

Türkiye'de 120 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sunan, milyonlarca son kullanıcıya sahip yerli girişim iyzico, Türk finansal teknoloji şirketi Paynet'i 87 milyon Amerikan dolarına Arena Bilgisayar'dan satın almak için imzaları attı. Ülkemiz teknoloji sektöründe iki Türk şirketi arasında gerçekleştirilen en büyük satın alma özelliğini de taşıyan bu anlaşma, iyzico'nun Türkiye pazarındaki konumunu sağlamlaştırarak ülkemizde finansal teknoloji pazarının büyümesi ve gelişmesinde de büyük rol oynayacak. 120 binden fazla üye işyeri ve 6 milyon bireysel kullanıcısı ile iyzico, yenilikçi teknolojileriyle sahip olduğu zengin ürün portföyüne Paynet'in B2B ve B2B2C ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini ekleyerek, üye iş yerlerinin büyümelerindeki yol arkadaşlığını daha da güçlendireceğini belirtiyor.







BÜYÜMEYE REHBERLİK EDECEĞİZ

Ödemeler dünyasına 2013 yılında yeni bir soluk kazandıran ve finansal teknoloji sektörünün büyümesinde önemli rol oynayan iyzico'nun CEO'su Orkun Saitoğlu, şunları anlattı: ''Bu satın alma ile iyzico sunduğu ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektörünün güçlü bir oyuncusu haline gelecek. Prosus'un küresel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önüne alarak iyzico'nun 10. yılında orta vadeli bir strateji açıklamıştık. Bu stratejimiz ile üye iş yerlerimizin büyümesine rehberlik etme ve dijital dönüşüm süreçlerinde tamamlayıcı hizmetler sunmanın yanı sıra son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uçtan uca sahiplenip ödeme opsiyonlarını çeşitlendirmeyi hedefledik. Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu. Finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve herkes için erişilebilir kılma vizyonu ile yolumuza devam ediyoruz. iyzico bu vizyonu sürdürmeye ve Paynet'in yarattığı sinerji ile de finansal teknoloji sektörüne liderlik etmeye devam edecek.''