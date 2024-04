Türkiye tohum aşaması yatırımında rekor kırdı Avrupa’da ikinci oldu

2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye, tohum aşamasında 158 yatırımla rekor kırdı ve Avrupa’da en çok yatırım yapılan ikinci ülke oldu. İngiltere 247 tohum aşama yatırım anlaşmasıyla ilk sırada yer aldı

Türkiye girişim ekosistemi 2024 ilk çeyrek verileri açıklandı. Start-upswatch verilerine göre tohum, erken ve ileri aşamalarda 161 yatırım turunda 111 milyon dolar yatırım yapıldı. 161 yatırım turunun 107'si, eskiden hibe olan ve şimdi tohum öncesi fonu haline gelen TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan geldi. Devlet tüm zamanların en büyük ilk çeyrek yatırım anlaşması sayısında devlet kurumunun yaptığı yatırım etkili oldu. 2024'ün 1'inci çeyreği tüm zamanların en fazla yatırım yapılan çeyreği oldu. TÜBİTAK BiGG Fonu tarafından yapılan 107 yatırımı çıkardığımızda toplam yatırım sayısı 54'e düşüyor. Devletin yaptığı yatırımlar dışarıda tutulduğunda son 15 çeyreğin en düşüğü karşımıza çıkıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye, 158 yatırım anlaşmasıyla tohum aşamada Avrupa'da en çok yatırım yapılan 2'inci ülke oldu. İngiltere 247 yatırım anlaşmasıyla ilk sırada yer aldı. Türkiye, tohum aşamasındaki yatırım sayısı bakımından MENA bölgesinde ilk sıraya yükseldi .



TOHUM ÖNCESİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ

Tohum öncesi (Pre-Seed) 112 yatırım anlaşmasıyla Türkiye hem Avrupa'da hem de MENA bölgesinde 1'inci sırada yer aldı. Yatırım anlaşması sayısındaki artışta TÜBİTAK BİGG Fonu etkisini burada da gösterdi. Türkiye'de tohum öncesi ve tohum aşamada yatırım anlaşmasında devletin önemli katkısı oldu. 2024 yılının ilk çeyreğinde, 161 yatırımın 15'inin yatırımcıları arasında bir şirket veya bir CVC yer aldı. TÜBİTAK BiGG Fonu'nun 107 işlemi hariç tutulduğunda, 2024'ün ilk çeyreğinde yatırımlardaki CVC katılım oranı yüzde 28 oldu.









OYUN YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Oyun sektörü Türkiye girişim ekosisteminin yükselişinde oyun sektörünün etkisi oldukça yüksek. Türkiye'deki oyun girişimleri, 2024'ün ilk çeyreğinde 7 yatırım turunda 3.9 milyon dolar topladı. Türkiye, oyun yatırımları büyüklüğü açısından Avrupa'da 7'inci sırada, oyun yatırımları sayısı açısından ise 2'inci sırada yer aldı. Türkiye, MENA'da oyun yatırımları büyüklüğü açısından ikinci sırada, oyun yatırımları sayısı açısından ise birinci sırada yer aldı. Türkiye özellikle mobil oyun girişimleri açısından yeni yıldızların da sahne almak üzere olduğunu da gösterdi. Ancak önceki değerlemelere ulaşmanın eskisi kadar kolay olmayacağı konuşuluyor.



GSYF SAYISI 350'YE ULAŞTI

Kuruluşuna izin verilen GSYF sayısı 350 'ye ulaştı (14'ü aktif değil). Bu fonların yarısından fazlası 2022'den sonra kuruldu. GSYF'lerin yatırımdaki ağırlığı ise 2024 yılının ilk çeyreğindeki yatırımların yüzde 4'ünü etki yatırımlarından oluştu.

Kitlesel fonlamadaki hayal kırıklığı kendini gösterdi. Kuruluş izni alan paya dayalı kitle fonlama platform sayısı 24'e ve aktif platform sayısı 11'e ulaşmasına rağmen, 4 platformda yalnızca 8 kampanya başarı ile sonuçlandı.



TÜBİTAK BİGG RAKAMLARI UÇURDU

Girişim ekosisteminde rakamları doğrudan etkileyen yatırımcı TÜBİTAK BİGG Fonu oldu. BİGG Fonu yatırımları Biyoteknoloji, yapay zekâ ve sağlık teknolojileri en çok yatırım yapılan sektörler oldu. Genel toplamda biyoteknoloji yatırımlarındaki artışta fonun etkisi kendisini gösterdi. Re-Pie'ın Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden Modanisa'yı satın alması ve Papara'nın banka satın alması (T-Bank) 2024'ün ilk çeyreğinin en büyük satın almaları oldu.









TİYATRO SİNEMA BİLETİ ALMADAN PUANINA BAK

Sinema ve tiyatro için gerçek kullanıcı deneyimi ile oluşturulan yorum ve reyting Biletinial uygulaması hayata geçti. Sinema ve tiyatro tutkunları uygulamadaki gerçek yorum ve puanlara bakarak gitmek istediği film ve tiyatro oyununu seçebilecek

Türkiye'deki sinema salonlarının yüzde 60'ına hizmet veren, bu alandaki satışların yüzde 65'ini, toplam tiyatro bilet satışlarının ise yüzde 80'ni gerçekleştiren Biletinial, sinema ve tiyatro severler için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Şirket sinema ve tiyatro alanında gerçek kullanıcı deneyimi ile oluşturulan yorum ve reyting uygulaması devreye alarak, Türkiye'de bir ilke imza attı.

Sinema, tiyatro, opera, konser ve spor kategorisinde ayda ortalama 5 milyon bileti seyircisi ile buluşturan Biletinial, www. biletinial.com adresi üzerinde satılan tüm etkinlikler için yorum ve reyting uygulaması başlattı. Biletinial CEO'su Ulaş Uslu, yorum ve reyting uygulaması hakkında şu bilgileri verdi: " Biletinial olarak en önemli önceliklerimizden biri, kullanıcılarının web siteleri üzerinden sundukları her hizmete zahmetsiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri. Bu hız çağında etkinliklerle ilgili bağımsız görüşlerin kültür sanat takipçileri için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu amaçla da sitemizde yorum ve reyting uygulamasını hayata geçirdik ve sektörümüzde bir ilke imza attık. Uygulamamız kapsamında, her etkinlik sonunda müşterilere SMS ile kişiye özel link gönderiyor ve katılım sağladığı etkinlikle ilgili görüşlerini bizimle paylaşmasını rica ediyoruz. Gelen yorumlar tamamen şeffaf bir şekilde sitede ve iş ortaklarının panelinde yayınlanıyor. Bu yorumlar o etkinlikle ilgili diğer kullanıcılara da bir fikir veriyor."



100 BİNDEN FAZLA YORUM

Uslu, uygulamanın işleyişiyle ilgili şu bilgileri verdi; "Her etkinlik sonunda müşterilere SMS ile gönderdiğimiz kişiye özel link ile görüşleri soruluyor. Gelen yorumlar tamamen şeffaf bir şekilde sitede ve iş ortaklarının panelinde yayınlanıyor. Çok kısa zamanda 100 binden fazla yorum, gerçekten etkinliğe katılan izleyicilerden toplandı. Doğrulanmış seyircilerden yorum alan tek firma Biletinial. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar, inceledikleri etkinlikle ilgili hem profesyonel eleştirmen yorumlarını hem de etkinliği daha önce deneyimlemiş seyircinin kişisel duygu ve düşüncelerini görebiliyor. Bu şekilde ilgilendiği film, oyun, stand up gösterisi ya da konser hakkında birebir ve bağımsız görüşleri önceden edinebiliyor."

Biletinial'ın yorum uygulamasında dikkat çeken bir diğer özellik de üniversitelerin tiyatro eleştirmenliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans yapan gençlerle oluşturulan 'genç yazar' ekibi. Geleceğin profesyonel tiyatro eleştirmenleri olacak genç yazarlar, oyunlar izleyip Biletinial'ın web sitesinde yorum ve analizlerini yayımlayabiliyor.









GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞTU

Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren Türk Telekom kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bayram tatilinde de hayata geçirmeye devam ediyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi Nisan ayında "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" adlı çocuk oyunu ile devam etti. Proje dahilinde görme ve işitme engelli çocuklar ile aileleri canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri ortadan kaldıran bir sanat deneyimi yaşadı.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu; "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi sunuyoruz. Bizler teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri ortadan kaldırıyoruz. Proje dahilinde yer alan yeni oyun "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" ile bu kez görme ve işitme engeli olan çocuklara eşsiz bir sanat deneyimi sunduk" açıklamasında bulundu.



ERİŞİLEBİLİR TİYATRO

"Türkiye'ye Değer" anlayışı ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Türk Telekom, teknolojiyi kültür ve sanatla harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) erişilebilirliği güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliği ile görme ve işitme engelli sanatseverler için hayata geçirdiği "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında engelleri aşan bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "'Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı' yaklaşımımızla kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürüyoruz. Ana destekçisi olduğumuz AKM'de teknolojiyi kültür ve sanatla harmanlayarak, İstanbul'un değerli bir simgesi olan bu kültür kompleksinin erişilebilir yaşam projeleriyle her geçen gün artırıyoruz" ifadelerini kullandı.