Türkiye savunma sanayii ile öne çıktı

Siemens AI Summit etkinliğinde açıklama yapan Zeki Research kurucu ortağı Tom Hurd, “Yapay zekâ yeteneklerine yatırım yapan ülke listesinde savunma sanayisiyle Türkiye, şirket olarak ise Aselsan öne çıkıyor” dedi

Münih'te düzenlenen Siemens AI Summit etkinliğinde endüstriyel yapay zekâ çözümleri masaya yatırıldı. Şirketlerin güvenlik ve regülayon etkisiyle üretici yapay zekâ teknolojisine mesafeli dursalar da yeteneklere yatırım yapmaya devam ettiği görülüyor. Siemens bin 500 yapay zekâ çalışanıyla endüstriyel yapay zekâ teknolojisiyle üretimden sağlığa pek çok şirketin kullanacağı yapay zekâ çözümleri geliştirirken yapay zekâ yeteneğine yatırım konusunda da rekabet artıyor. Etkinlikte bin 500 AI uzmanının çalıştığı araştırma geliştirme bölümünün yöneticileri, regülasyone ve güvelik uzmanları, insan kaynağı politikalarıyla ilgili sorularımıza yanıt vermeye çalıştı.



TÜRKİYE VE ASELSAN DİKKAT ÇEKTİ

Siemens AI Summit etkinliğinde "Yapay Zekâ Yetenekleri Dağılımı Raporu" hakkında açıklama yapan Zeki Research CEO'su kurucu ortağı Tom Hurd Amerika'nın domine ettiği yapay zekâ yeteneği konusunda 1 yılda önemli değişimler olduğuna dikkat çekti ve değişimi tetikleyen sebepleri şöyle yorumladı: "Yapay zekâ değişimini tetikleyen önemli bir faktör, yetenekleri ve entelektüel mülkiyeti sınırları içinde başarıyla tutan ulusal şampiyonların yükselişi oldu. Büyük işletmeler, yapay zekâ yetenek pazarının yüzde 60'ını oluştururken, ABD'nin büyük teknoloji devi şirketleri yalnızca yüzde 11,4'ünü oluşturuyor. Önemli ölçüde, Google DeepMind, Siemens, Nokia, Philips, Ericsson, Samsung Electronics ve Tata Consultancy Services gibi şirketler, ABD dışındaki seçkin yapay zekâ yeteneklerinin önde gelen işe alıcıları haline gelerek küresel yetenek manzarasında önemli bir değişikliği vurguluyor. ABD'nin dominant durumu değişiyor. Örneğin Türkiye savunma sanayisiyle yapay zekâ yeteneklerine daha çok yatırım yapıyor. Savunma sanayi şirketi Aselsan yapay zekâ yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Yapay zekâ yetenekleri Avrupa'daki pek çok yerin ve işverenin ilgisini çekiyor. Yapay zekânın insan zekâsının yerini almayacağına, aksine onu tamamlayacağına güçlü bir şekilde inanıyoruz."









ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER HER YERDE

Etkinlikte 500'den fazla kurumsal müşteri, start-up ve gazetecilerden oluşan katılımcıya hem uygulama hem de teoride yapay zekâ çözümleriyle tanışmasını sağladı. Siemens yetkilileri etkinliğin amacını "Yapay zekâyı endüstriyel kullanım senaryoları için hazır ve güvenilir bir seviyeye getirmek" olarak açıklıyor. Endüstriyel tarafta ise Microsoft ile birlikte geliştirilen Siemens Industrial Copilot gibi somut uygulamalar bulunuyor. Endüstriyel Operasyonlar için Copilot, olgun OpenAI ve Copilot teknolojisini alıp yapay zekayı üretim hattı için hazır hale getirme konusundaki iyi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu Copilot, operatörler ve bakım mühendislerinin mevcut dokümantasyonlardan, örneğin çalışan talimat kitapçıklarından, nesnelerin interneti ve uç cihazlar aracılığıyla süreç ve sensör verilerinden yararlanarak makinelerle etkileşime geçmelerini sağlıyor. Bu yazdan itibaren endüstriyel Copilot çözümleri kullanıma alınıyor. Siemens yetkilileri Endüstriyel Copilot'ın tüm değer zincirini kapsamasına; tasarım, planlama, mühendislik, operasyonlar ve hizmet olarak değer katımasına odaklandıklarını söyledi.









ENDÜSTRİYEL YAPAY ZEKÂNIN ADIMLARI ÖLÇEKLENEBİLİR OLMALI

Endüstriyel yapay zekâ için ilk adımı attınız mı? Potansiyelini keşfettiniz mi? Ancak bunu büyük ölçekte üretken kullanıma sokmakta zorlanıyor musunuz? Gerçek hayatı demolardan ayıran en önemli şey kurumun kendi verileriyle yaşadığı gerçek saha deneyimidir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için kendi özelleştirilmiş yapay zekâ çözümlerinizi oluşturmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir çerçeve oluştururken uzman desteği önem taşıyor. Bu çerçeve, veri bilimi konusunda uzmanlık gerektirmeden yapay zekâ çözümlerini sorunsuz bir şekilde saha katmanında dağıtmanızı, çalıştırmanızı ve izlemenizi sağlıyor. Endüstriyel yapay zekâ çözümlerinin yaygınlaştırılması ve değer üretimi, genellikle güvenilirlik, güvenlik ve ölçeklenebilirliği sağlayacak altyapı ve süreçlerin olmaması nedeniyle engelleniyor. Talep yüksek olsa da binayı yanlış temel üstüne kurgulamamak çok önemli. Yapay zekâ çözümlerini izlemek ve yeniden eğitmek için operasyonel teknoloji standart hizmetlerine entegre edilmiş bir yerinde izleme eksikliği var. Özelleştirilmiş yazılım yapay zekâ çözümleri, kurumsal güvenlik gereksinimlerini karşılayamayabilir, bu nedenle en son veri ve BT güvenlik önlemleri gerekli. Çerçeve, yapay zekâ çözümünüzü kolaylıkla dağıtmanıza ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan standartlaştırılmış bir altyapı sağlar ve hizmet verilebilirlik ve süreç uyumluluğunun karşılanmasını sağlıyor.



