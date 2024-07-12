Tohum aşamada TÜBİTAK büyümede fintekler lokomotif

2024’ün ilk yarısında toplam 235 anlaşma ile 587 milyon dolar yatırım yapıldı. İkinci çeyrekte ise 53 anlaşma ile 476 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Yatırımlarda tohum aşamada TÜBİTAK’ın tohum yatırımları, fintek rekorunda ise devam yatırımları etkili oldu

Türkiye girişim ekosisteminde TÜBİTAK BiGG Fonu, tohum aşamasında önemli bir rol oynuyor. Startups.watch verilerine göre 2024'ün ilk yarısında toplam 235 anlaşma ile 587 milyon dolar yatırım anlaşması yapıldı. 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen 142 tohum yatırımından 136'sı TÜBİTAK BiGG Fonu tarafından finanse edildi. İleri aşamada ise finans teknolojisi girişimlerinin devam eden yatırımları rekor kırılmasına sebep oldu. Bu, TÜBİTAK ve finans teknolojisi girişimlerinin ekosisteminde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. TÜBİTAK BiGG Fonu, biyoteknoloji, sağlık teknolojisi ve elektronik gibi alanlara odaklanarak bu sektörlerdeki girişimleri destekliyor. Bu sayede Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında Avrupa'da en yüksek tohum yatırımı yapılan ikinci ülke olmasına katkı sağlıyor. 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'de girişimlere toplam 587 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu, girişim ekosisteminin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. TÜBİTAK BiGG Fonu, özellikle tohum aşamasındaki girişimlere önemli bir destek sağlıyor.









REKOR KIRILDI

Tüm zamanların finans teknolojisi (fintek) yatırımı rekoru kırıldı. Fintek sektörü, büyük yatırımlar alarak ve uluslararası satın almalar yaparak büyümesini sürdürüyor. Fintek sektörü, Türkiye'nin girişim ekosisteminde büyük bir ivme kazandı. 2024 yılının ilk yarısında Colendi, Dgpays, Midas ve Sipay gibi şirketler 15 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu büyük ölçekli yatırımlar, fintek sektöründeki toplam yatırım miktarının rekor kırmasına neden oldu. Fintech girişimleri, hem yerli hem de uluslararası satın almalarla büyümeye devam ediyor. Örneğin, Papara Pakistan merkezli SadaPay'i, iyzico da Paynet'i satın aldı. Bu büyüme, fintech sektörünü Türkiye girişim ekosisteminde önemli bir oyuncu haline getiriyor. 2024 yılının ilk yarısında yapılan yatırımların yüzde 28'inde kadın girişimciler yer alıyor. bu da kadın girişimcilerin desteklendiğini gösteriyor.





TOHUM YATIRIMI ALAN GİRİŞİM ORTADA GÖRÜNMÜYOR

Türkiye'de tohum yatırımı alan girişimlerin yüzde 3.4'ü Seri A yatırımı alabiliyor. Bu oran, İngiltere'de yüzde 15.8 ve Almanya'da yüzde 21. İlk yarıda yapılan 235 yatırımdan sadece 12'sinde yabancı yatırımcılar yer aldı, bu da uluslararası yatırımcı ilgisinin düşük olduğunu gösteriyor. Kitlesel fonlama (Crowdfunding) kampanyalarının sayısı ikinci çeyrekte de düşmeye devam etti. Ekonomik sebepler dışında bu alanda yatırımların yapılmaması, geri dönüşü olan örneklerin oluşmaması ve itibar yönetimi yapılmamış olması da etkili olduğu tahmin ediliyor. Bu da alternatif finansman yöntemlerinin yeterince kullanılmadığını gösteriyor.

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50 MİLYON $'LIK MÜJDE TKYB ÜST FONU KURULDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin ana yatırımcıları olduğu, Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilecek ve fonların fonu yapısı ile yalnızca piyasadaki girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarına yatırım yapacak "TKYB Üst Fonu" 50 milyon dolarlık ilk kapanış büyüklüğü ile kuruldu. Fonun önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı yeni yatırımcıların katılımıyla büyümesi ve ekosistemde önemli bir çarpan etkisi oluşturması bekleniyor.









YENİ HEYECAN

Fona 15 milyon doları kaynak tahsis eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop yeni kurulan Üst Fon'a dair: "Kamunun kalkınma bankası olarak Türkiye'nin gelişimi için önemli bir misyon üstleniyoruz ve bu misyon kapsamında sermaye yatırımlarına çok önem veriyoruz. 2007'de Türkiye'nin ilk fonların fonu olarak kurularak ülkemizde girişim sermayesi sektörünün gelişiminde ve Türk firmalarının öz kaynak finansmanına erişimini kolaylaştırmada önemli bir rol üstlenen İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi (IVCI)'nin ilk yatırımcılarından biri olan TKYB, geçen sürede fon yönetim sürecine dair önemli ölçüde bilgi birikimine erişti. Bu köklü deneyimin üzerine 2019'da inşa edilen Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla, ülkemiz için önemli bir yapı taşı olacağına inandığımız Üst Fon ile Türkiye girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesine ciddi katkılar sağlayacağız."



KALDIRAÇ ETKİSİ YAPACAK

Üst Fon'un yönetimini üstlenen Türkiye Kalkınma Fonu'nun Genel Müdürü Dr. Elif Altuğ, CFA, "Üst Fonumuz üstlendiği önemli misyon ile ülkemizin teknolojik gelişimi ve katma değerli büyüme stratejisine uygun şekilde yatırım yapacak girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarına taahhütte bulunarak, ülke kalkınmasının desteklenmesi ve Türkiye genelinde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Ayrıca, fonumuz oluşturulacak kaldıraç etkisiyle, ciddi miktarda kaynağın Türkiye girişimcilik ekosistemine aktarılmasına aracılık edecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunacak. Uluslararası yatırım normlarına uygun şekilde kurulan, yerli ve yabancı yeni yatırımcıların katılımıyla büyümesi hedeflenen üst on; uzun vadeli yatırım perspektifine sahip kurumsal yatırımcıların, farklı aşama ve sektörlere odaklanan girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarından oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy aracılığıyla risklerini optimize etmelerine olanak sağlayacak" dedi.