Finans teknolojisi yatırımları girişimcileri umutlandırıyor

Finans teknolojisi yatırımları Temmuz 2024 raporuna göre, fintek girişimleri dünya genelinde 195 anlaşma üzerinden toplam 5.3 milyar dolar yatırım aldı. Bir önceki aya göre anlaşma büyüklüğü yüzde 73 azalırken Türkiye’de ise arttı

Küresel finans teknolojisi yatırımları girişimcilere umut vermeye devam ediyor. Türkiye'de girişim ekosisteminde açık ara en çok yatırım alan dikey finans teknolojisi (fintek) oldu. Start-ups.Watch Fintek Yatırımları Temmuz 2024 dünya genelinde toplam 5.3 milyar dolar fintek yatırımı yapıldı. Ancak dikkat çeken bir nokta, anlaşma büyüklüğünün bir önceki aya göre yüzde 73 oranında azalması oldu. Bu düşüşe rağmen anlaşma sayısı sabit kaldı. Bu da daha küçük ölçekli birçok yatırımın gerçekleştiğini gösteriyor.



KÜRESEL TRENDLER

İşlem, yatırım, ödeme ve kripto gibi alanlar yatırımcılar için sıcak konular olmaya devam ediyor. ABD, Mısır ve Birleşik Krallık en çok fon alan ülkeler arasında öne çıkıyor. 2024'ün ilk yarısında fintek yatırımları genel olarak önemli bir daralma yaşandı. Özellikle ileri aşama (Late VC Stage) ve olgunluk aşamasındaki (Maturity Stage) yatırımların ciddi düşüşler kaydettiği görülüyor. Örneğin, 2021 yılında 59 milyar dolar olan ileri aşama yatırımlar, 2024 yılı itibarıyla 7.3 milyar dolara gerilediği gözleniyor. Bu düşüş, fintek sektöründe büyüme hızının yavaşladığını ve yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.









TÜRKİYE YILDIZ

Türkiye'deki fintek yatırımlarının da benzer şekilde inişli çıkışlı bir seyir izlediği görülüyor. Ancak 2024 yılında dikkat çeken bir toparlanma gözleniyor. Türkiye, 2024 yılı itibarıyla toplam 181.9 milyon dolar fintek yatırımı alarak, 2023 yılına göre ciddi bir artış gösterdi. Türkiye'deki fintek yatırımlarının sayısı önceki yıllarla kıyaslandığında sabit kalmış; ancak bu yatırımların boyutlarının büyüklüğü dikkat çekiyor. Fintek sektörünün bu dalgalı seyrine rağmen, hem küresel hem de Türkiye pazarında, inovasyon ve teknolojik gelişmelerin yön verdiği yeni yatırımların ortaya çıkması muhtemel gözüküyor. Yatırımcılar, özellikle sürdürülebilir büyüme sağlayabilecek, regülasyonlara uyumlu ve kullanıcı dostu çözümler sunan fintek girişimlerine odaklanmaya devam edecek.



KÜRESELDE YAVAŞLAMA BELİRTİSİ

KÜRESEL olarak fintek sektörü, özellikle olgunlaşmış pazarlarda yavaşlama belirtileri gösteriyor. Yatırımcılar daha temkinli davranırken, yeni ve yenilikçi çözümler sunan erken aşama fintek girişimleri için hâlâ bir ilgi mevcut. Türkiye ise, fintek yatırımlarında toparlanma eğiliminde ve bu alanda önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Türkiye'nin özellikle dijital ödeme sistemleri, kripto para birimleri ve yatırım platformları gibi alanlarda öne çıkması bekleniyor.









TOGG TEMİZ ENERJİ DEPOLAMAK İÇİN İNSAN KAYNAĞI YATIRIMI YAPIYOR

TOGG'un akıllı cihaz vizyonu pil, akıllı araç bilgisayar tasarımı ve yazılım odağında yeni nesil teknolojiler kullanan çalışan ihtiyacını da tetikliyor. Bu doğrultuda üniversitelerle uzun süreli işbirliği yapılıyor. Sabancı Üniversitesi ve Siro Temiz Enerji, temiz enerjinin depolanması konusunda birlikte "Batarya Bilimi ve Mühendisliği" yan dal programını başlatıyor. Öğrenciler, bu yan dal programını 2024-2025 akademik yılından itibaren seçebilecekler. Batarya Bilimi ve Mühendisliği yan dal programında, "Batarya kimyası ve bileşenleri, batarya hücresi ve paketi üretimi ve modellemesi, batarya yönetim sistemleri" gibi konularda uzmanlaşmanın önü açılacak. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkay Savaş, "Bu program ile teknolojide ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacağız" diye konuştu. Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel ise, "Sabancı Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte tasarladığımız teorik derslerin yanı sıra öğrenciler Siro'nun laboratuvarlarında alanında uzman ekibimizle birlikte pratik deneyim elde etme fırsatı bulacaklar. Tesislerimizden uzmanlığımıza tüm kaynaklarımızla yeni gelişen bu sektör ile birlikte bu alanda öğrenim görmek isteyen tüm gençlerin yanında olacağız" dedi