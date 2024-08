Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak dev proje

Türk Telekom Ventures PİLOT Girişim Hızlandırma Programı’na seçilen girişimlerle bir araya gelen CEO Ümit Önal, “Girişimlere yapılan her yatırım Türkiye’nin geleceğine yatırımdır” dedi

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapan Türk Telekom, Ventures PİLOT Girişim Hızlandırma Programı ile Türkiye'nin teknoloji ihraç etme vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor. Girişim hızlandırma programının yeni dönemine seçilen girişimler, Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile bir araya geldi. Ümit Önal, 10 yıldır yarına ışık tutan teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri desteklediklerini belirterek, "Türk Telekom Ventures PİLOT Girişim Hızlandırma Programı ile bugüne kadar girişimlere 32 milyon TL'lik nakit desteği sağladık. Türk Telekom Ventures kurumsal girişim sermayesi ve Türk Telekom Ventures GSYF ile yatırım yaptığı 21 girişimin portföy değeri 190 milyon doları bulurken, söz konusu rakam girişimcilik ekosisteminin Türkiye ekonomisindeki değerine ve kaldıraç özelliğine işaret ediyor" diye konuştu.









TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM

Girişimlere yapılan her yatırımı Türkiye'nin geleceğine yönelik bir yatırım olarak gördüklerini anlatan CEO Önal, "Türk Telekom Ventures ile ABD'de kurduğumuz şirketimiz, stratejik iş birliklerimiz ve yatırımcıları arasında bulunduğumuz küresel yatırım fonları ile hem portföyümüzdeki girişimlerin hem de Türk Telekom ve grup şirketlerinin uluslararası pazarlarda iş geliştirmelerini, yatırım süreçlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Önal, Türk Telekom Ventures PİLOT kapsamında 150 bin TL nakit desteği alan girişimlerin, program sonunda 30 bin dolar yatırım desteği ve Stanford Üniversitesi'nde PİLOT girişimleri için özel tasarlanan global girişimcilik programına katılma fırsatına sahip olacaklarını hatırlattı.



KULLANICISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Yerli ürünlerin geliştirilmesine ve kullanılmasına liderlik ettiklerini anlatan CEO Önal, "Türk Telekom çatısı altında hayata geçirdiğimiz yerli sosyal medya platformumuz Yaay'ın şu an 2 milyona yakın kullanıcısı var. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulamasıyla az gören çocukların, sınıf arkadaşlarıyla bir arada eğitim alabilmesine olanak sağladık" şeklinde konuştu.









PİLOT'UN 12'NCİ DÖNEM GİRİŞİMLERİ ŞÖYLE:

ArchI's Academy Kişiselleştirilmiş eğitim platformu

YAZILIM geliştirme alanında proje tabanlı bir eğitim platformu olan Archi's Academy, teknoloji alanında kariyer hedefleyenlere, eğitmen liderliğinde eğitimlere katılma ve birebir mentorluk alma imkânı sunuyor.



Finsmart AI-Yapay zekâ destekli CFO hizmetleri

ŞIRKETLERE otomatik inansal raporlama sistemleri ve yapay zekâ destekli CFO hizmetleri veren Finsmart AI, şirketlerin sürdürülebilirliklerini artırmaya yardımcı olarak finansal performanslarını analiz ediyor.



From Your Eyes- Yapay görme çözümleri

FROM Your Eyes, video görüntü işleme ve anlık görüntü işlemenin kişiselleştirilebilmesini, kendi eğittiği yapay zekâ modelleriyle biyolojik görmeye en yakın yapay görme sistemleri geliştiriyor.



Hardal-Serverside ölçümlemenin en hızlı yolu

HARDAL, web sitesi veya mobil uygulamalarda birincil taraflı veri analitiği için gerekli olan sunucu taraflı pazarlama ölçümlemesi ve analitiği hizmeti sunuyor.



Mistikist-Yapay zekâ destekli nörobilim uygulaması

UYARANLARLA anksiyeteyi azaltan nörobilim uygulaması olan Mistikist, stresten olumsuz etkilenenler için beyin dalgalarını regüle ederek zihinsel esenliğe ulaşmalarını sağlıyor.



QDelivery-Akıllı teslimat platformu

TESLİMAT ve saha operasyonları yürüten firmaların tüm bu süreçleri dijitalleştirip, optimize etmesini ve en etkili şekilde yönetmesini sağlayan SaaS platformu olan QDelivery ile firmalar tüm teslimat operasyonlarını müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıyor.



Sensed AI-Binaların fiziksel sağlığını düzenli izleme platformu

KENTSEL ve tarımsal izleme konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir yer gözlemi girişimi olan Sensed AI, sentetik açıklıklı radar (SAR) verileri ve ileri yapay zekâ algoritmaları ile binaların ve kritik altyapıların fiziksel bütünlüğü ve sağlığı hakkında düzenli bilgiler sunarak uzaktan algılama tabanlı yapısal ve çevresel sağlık analizlerini herkes için erişilebilir kılıyor.