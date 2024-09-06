Ağa bağlı cihazların artışı ekonomide büyümenin motoru

2024 küresel IoT Analytics Raporu’nda, ağa bağlı cihaz sayısında yüzde 12’lik büyüme öngörülüyor. Ağa bağlı cihazların artması tüm sektörler ve ekonomide verimlilik, yenilikçilik, veri odaklı karar alma ve istihdamı olumlu etkiliyor

2024 küresel IoT Analytics Raporu (Nesnelerin İnterneti) pazarının büyümesi, çeşitli ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen devam ediyor. IoT cihaz bağlantılarında 2024 yılı için yüzde 12'lik bir büyüme öngörülüyor. Yapay zekâ (AI) ve IoT'nin entegrasyonu, 2024'te büyük ilgi gördü. Özellikle AIoT (Yapay zekâ ve nesnelerin interneti), veri yönetimi ve cihaz güvenliği gibi alanlarda yenilikler ön plana çıkarıyor. Böylece gıdadan tarıma, sağlıktan finansa tüm sektörlerde verimlilik artışı, veri odaklı iş yapma kültürünün artmasına sebep oluyor. IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisiyle ağa bağlı cihazların sayısındaki artış, ekonomik büyüme üzerinde önemli ve çok yönlü bir etki yaratıyor. Bu etki, hem doğrudan hem de dolaylı yollardan ekonomiyi güçlendiriyor.



START-UPLARA YATIRIM ARTTI

Türk Telekom iştiraki TT Ventures'ın IoT cihazlarından gelen veri akışı, büyük veri analitiği ve yapay zekâ (AI) uygulamalarının gelişmesine katkı sağlıyor.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan IoT, yapay zekâ ve veri analitiği teknolojisini kullanarak kurumların üretim ve hammadde süreçlerinin dijitalleştirilmesine katkı sağlayan Evreka girişimine TT Ventures GSYF ile yatırım yaptıklarını belirtti.







Özhan, "Evreka ise atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini dijitalleştirmeye odaklanıyor. Türkiye'yi teknoloji alanında küresel ölçekte öne çıkaracak girişimlerimizin aynı zamanda dünyaya değer katacak ve geleceği iyileştirecek amaçlara hizmet etmesine özen gösteriyoruz" diye konuştu. Evreka 360, Waste dashboard ve Evreka AI ürünleri ile atık yönetim sürecini tamamen dijitalleştirerek kullanıcı firmalar için atık verimliliğini ve geri dönüşümü artırıyor.



YENİ MESLEKLER DOĞUYOR

Nesnelerin interneti cihazlarının geliştirilmesi, yönetimi ve güvenliği gibi alanlarda uzmanlıklara ihtiyaç duyulmasına sebep oluyor. Bu durum, istihdamı artırır ve ekonomik büyümeye katkı sağlar.

IoT, aynı zamanda mevcut iş gücünün becerilerini güncellemeyi gerektiriyor. Bu da eğitim ve gelişim programlarının artmasına, dolayısıyla iş gücünün daha yetkin hale gelmesine katkıda bulunuyor. Ağa bağlı cihazların artması, dijital hizmetlere olan talebi artırıyor ve bu da dijital ekonomi içerisinde yeni fırsatlar yaratıyor. IoT teknolojileri, ülkelerin ve bölgelerin küresel pazarda daha rekabetçi hale gelmesine olanak tanıyor. Ülkeleri sanayi, tarım, sağlık ve diğer sektörlerde liderlik pozisyonuna yükselmesine katkı sağlıyor.

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ŞEHİRLER YAPAY ZEKAYLA ŞEKİLLENİYOR



Türk Telekom Türkiye'de pek çok şehirde akıllı şehir altyapısı için çalışmalar yürütüyor. Uzun süre önce başlattığı, "Akıllı Şehirler Platformu" ile pek çok şehirde dönüşümü başlattı.

Yapay zekâ (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) entegrasyonu ile mobilite çözümlerinde akıllı sensörler ve otonom sistemler daha yaygın hale geliyor. Bu teknolojiler, özellikle taşıma ve lojistik sektörlerinde operasyonel verimliliği artıracak. Verilerin yerinde işlenmesi, gerçek zamanlı karar alma süreçlerini hızlandıracak ve özellikle akıllı şehir projelerinde kullanılıyor.

IoT cihazları ile sağlık sektöründe uzaktan hasta izleme sistemleri daha etkin hale geliyor. AI destekli teşhis sistemleri ve kişisel sağlık cihazlarıyla sağlık hizmetleri daha erişilebilir olacak.







SENSÖRLER YAYGINLAŞACAK

Sağlık sektöründe, IoT cihazlarının kullanımıyla birlikte güvenlik ve veri gizliliği konularında yeni düzenlemeler ön planda olacak. Ayrıca tarımda verimlilik artışı sağlanacak. Özellikle sulama sistemleri, toprak izleme ve mahsul yönetiminde IoT sensörlerinin kullanımı yaygınlaşacak. Gıda tedarik zincirinde izlenebilirlik ve kalite kontrol süreçlerinde büyük bir rol oynayacak.

5G teknolojisinin yaygınlaşması, IoT cihazlarının daha hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlayacak. Bu durum, telekom sektöründe yeni hizmet modellerinin geliştirilmesini de destekleyecek.

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KÜRESEL FİNTECH FİNANSMANI 51.9 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ



KPMG'nin 2024 yılının ilk yarısında küresel çapta fintech'lere yapılan yatırımları incelediği, "Pulse of Fintech" raporuna göre fintech'lere yapılan toplam küresel yatırım, bu yılın ilk yarısında geçen yılın ikinci yarısına kıyasla 62.3 milyar dolardan 51.9 milyar dolara geriledi. Bölgesel bazda en büyük yatırımlar Amerika ve Avrupa'ya yapılırken, sektörlere bakıldığında ödemeler 21.4 milyar dolarlık yatırım ile ilk sırada yer aldı. Yapay zekâ ise fintech yatırımcıları için hâlâ önemli bir öncelik olmaya devam ediyor. KPMG'nin küresel çapta fintech'lere yatırımları mercek altına aldığı, "Pulse of Fintech" raporuna göre, 2024 yılının ilk yarısı, jeopolitik belirsizlik ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili devam eden endişelerin etkisiyle küresel fintech pazarı için zorlu bir dönem oldu. Toplam küresel yatırım, bu yılın ilk yarısında geçen yılın ikinci yarısına kıyasla 62.3 milyar dolardan 51.9 milyar dolara geriledi. Bu 2020 yılının ilk yarısından bu yana görülen en düşük altı aylık fintech yatırım miktarı oldu.







ABD VE AVRUPA'DA GERİLEME

Tüm bölgelerde fintech yatırımlarında gözle görülür düşüşler yaşandı. Amerika'da toplam yatırım 38.5 milyar dolardan 36 milyar dolara, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) 19.1 milyar dolardan 11.4 milyar dolara, Asya Pasifik'te (ASPAC) ise 4.6 milyar dolardan 3.7 milyar dolara geriledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, "2024'ün ilk yarısına baktığımızda, fintech yatırımcılarının temkinli bir şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Olgun, istikrarlı piyasalar en büyük fintech anlaşmalarını çekerken yatırımcılar, çok az istisna dışında büyük anlaşmalardan uzak durmaya devam etti. Hem işletme verimliliğini artıran hem de maliyetleri düşüren yapay zekâ yine ilgileri üzerine toplarken, regtech'e olan ilgi de özellikle EMEA bölgesinde sürdü" dedi.