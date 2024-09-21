Bilgi ve iletişim teknolojilerine 300 milyon euro kredi

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) aracılığıyla Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne 5 yıl içerisinde 300 milyon euro kredi sağlanacağını belirterek, “2030’a kadar 100 Turcorn hedefimiz var” açıklaması yaptı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Scale up Gelişim Programı, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Ali Tombalak'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. "Bir Scaleup Bir Fikri, Bin Scale-up Türkiye'yi Büyütür" mottosuyla oluşturulan programla, gelişime açık yazılım şirketleri desteklenecek. Toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye'de 4 milyon KOBİ'nin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Unicornlar çıkartabilmek için güçlü bir ekosisteme ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir unicorn fikri, biz buna Milli Teknoloji Hamlesi strateji belgesinde 'Turcorn' diyoruz. Turcorn'lara güçlü bir ekosistem ve scale-up sistemiyle ulaşabileceğimizi görüyoruz" diye konuştu.









4.5 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

TÜBİSAD Başkanı Ali Tombalak ise, dünya bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 4.5 trilyon dolar büyüklüğe sahip olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin 33 milyar dolar pazar büyüklüğüyle aldığı payın yüzde 1'in altında kaldığını ifade etti. Küresel pazardan alınan payın artırılması gerekliliğine dikkati çeken Tombalak, "Yetkin ve ölçekli ülkeyiz ve bu bölgenin en güvenli ülkesiyiz, pastadan aldığımız payı artırmalıyız" diye konuştu. Tombalak, Türkiye'de startup'ların scale-up olması için ihtiyaç duyulan yatırımların yeteri kadar yapılmadığını vurgulayarak, ilk çeyrekte toplam girişim yatırımı miktarının 112 milyon dolar olduğunu, bunun da yüzde 70'inin kamu tarafından yapıldığını belirtti. Scale-up'ın geleceğin en önemli konularından biri olacağını söyleyerek firmalara, söz konusu programa katılma çağrısında bulunan Tombalak, "Sektöre sahip çıkmalıyız, zorlayın kendinizi, programa katılın, emek verelim birlikte büyütelim" şeklinde konuştu.



EN AZ 1 MİLYON DOLAR CİRO

Öte yandan, programa başvuran firmalarda birtakım scale-up kriterleri aranacak. Buna göre en az 3 yıllık, çalışan sayısı en az 5 olan, yıllık cirosunu en az 1 milyon dolara ulaştıran ve 3 yılda büyümesi dolar bazında yüzde 20 ve üzerinde olan, uzmanlaşmış ürünler ve servislere sahip firmalar programa katılabilecek. Program kapsamında firmalara farkındalık ve bilgilendirme serilerinin yanı sıra ürün geliştirme ve yenilik, satış stratejisi geliştirme, risk yönetimi ve uyum gibi konularda destek verilecek.









SİBER GÜVENLİK GİRİŞİMİNE 45 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türk siber güvenlik şirketi Picus Security, 45 milyon dolarlık küresel ölçekli yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Teknoloji odaklı yüksek büyüme gösteren şirketlere yatırım yapan global sermaye şirketi Riverwood Capital liderliğinde ve mevcut yatırımcı Earlybird Digital East Fund'ın katılımıyla gerçekleşen bu yatırım turuyla birlikte, Picus aldığı toplam yatırım miktarını 80 milyon dolara yükseltti. Dünya çapında 500'den fazla kurumsal müşterisi ile Türk teknoloji ekosisteminin küresel arenadaki gücünü bir kez daha gösteren Picus, aldığı bu yatırımla ürün inovasyonlarını geliştirirken, müşteri başarımı, satış ve pazarlama gibi kritik alanlarda da genişleme planları yapıyor.



AÇIKLARI BULUYOR

Picus, Otomatik Sızma Testi, Siber İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) ve Saldırı Tespit Kuralı Doğrulama yeteneklerini aynı platformda bir araya getiren ilk ve tek Ofansif Güvenlik Doğrulama (Adversarial Exposure Validation) çözümünü sunuyor. Picus, birbirinden bağımsız olan siber risk verilerini ilişkilendirerek, siber güvenlik ekiplerinin kritik açıkları önceliklendirmesini, doğrulamasını ve kapatmasını kolaylaştırıyor. Picus, kuruluşundan bu yana birçok yeniliğe öncülük ederken, siber güvenlik sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından olan Ofansif Güvenlik Doğrulama alanında da liderlik konumuna yerleşti. Birbirinden kopuk olan siber güvenlik araçlarından gelen veriler, Picus Exposure Data Fabric ve Picus Risk Dashboard'u besleyerek daha net bir siber risk resmi sunuyor.



TÜRK MÜHENDİSLER

Riverwood Capital Ortağı ve Picus'un yeni Yönetim Kurulu Üyesi Joe De Pinho, Picus'un inovatif yaklaşımı sayesinde kuruluşların siber güvenlik risklerine karşı daha proaktif olmasını sağladığını ifade ederek, şunları söyledi: "Picus'un platformu, Sürekli Tehdit Maruziyeti Yönetimine (Continuous ThreatExposure Management- CTEM) yenilikçi ve açık bir yaklaşım getirerek, kuruluşların siber risklerini daha iyi anlamalarını ve tehdit aktörlerine karşı proaktif olmalarını sağlıyor."

