Türk Telekom "Genç Mühendis Programı"nın üçüncü dönemi başlıyor. Önceki dönemlerde programdan yaklaşık 300 mühendis şirkete katıldı. Başvurular 3 Aralık'ta sona eriyor

Türk Telekom, yeni mezun mühendisleri istihdam etmeyi amaçlayan "Genç Mühendis Programı"nın üçüncü dönemi için başvuru alıyor. Başvurular 3 Aralık'a kadar sürecek. Şirketin açıklamasına göre programa elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, enerji sistemleri, mekatronik ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerden yeni mezun olanlar başvurabiliyor. Başvurular turktelekom.ly/B45n adresi üzerinden yapılıyor. Program 3 Aralık 2026 ile 5 Şubat 2027 arasında yürütülecek. Değerlendirme süreçlerini tamamlayan adaylar 15 Mart'ta şirkette göreve başlayacak.

Türk Telekom, programı dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda teknik birimlerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğünü belirtti. Programın bölge müdürlüklerindeki enerji ve soğutma sistemleri, erişim, network ve mobil kadrolarını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Şirketin verilerine göre, programın önceki dönemlerine katılanlar arasından yaklaşık 300 mühendis Türk Telekom'a katıldı.

YETKİNLİK ODAKLI İSTİHDAM

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin Türkiye'de en çok istihdam sağlayan markalardan biri olduğunu belirterek, gençlere yapılan yatırımı ülkenin geleceğine yatırım olarak değerlendirdiklerini söyledi. Şahin, bölge müdürlüklerinde yetkinlik odaklı istihdam anlayışını sürdüreceklerini de kaydetti. Programa ilişkin açıklamasında Şahin şunları söyledi: "Gençlerin kariyer yolculuklarına destek olurken, milli değerlerimizden güç alan, geleceğin yetkinlikleriyle donanmış nitelikli mühendislerin yetişmesine katkı sağlıyoruz." Şahin, şirketin önümüzdeki dönemde de genç yeteneklerin kariyerlerini desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

KARİYER FIRSATI

Üniversitelerin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, enerji sistemleri, mekatronik ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerinden yeni mezun olan gençlerin başvurabildiği Genç Mühendis Programı'nın kayıtları 3 Aralık'a kadar devam edecek. 3 Aralık 2026- 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yürütülecek program kapsamında değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan genç mühendisler, 15 Mart'ta Türk Telekom ailesine katılarak iş başı yapacak. Programa başvurular https://turktelekom.ly/B45n üzerinden gerçekleştiriliyor.

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HEDEF TÜRKİYE'Yİ DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN MERKEZİ YAPMAK

Girişimcilerin pek çoğu mevcut destek ve programlardan haberi yok. Oysa Türkiye'de kamu kurumları ve meslek örgütleri büyümek isteyen girişimlere önemli destekler sunuyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), dijital girişimlere desteğini Dijital Teknolojiler İş Konseyi üzerinden yürütüyor. Bu destek parasal bir hibeden çok, ticari diplomasi, yurt dışı bağlantıları ve yatırımcı ağı üzerine kurulu. Konsey, Türkiye'nin yeni bir dijital teknolojiler merkezi olması hedefiyle kuruldu. Teknoloji ihracatını artırmayı amaçlayan konsey, 9 alt sektörü kapsayan komitelerle çalışıyor. Bu alanlar fintech, oyun, siber güvenlik, girişim sermayesi, yazılım, yenilikçi teknolojiler, bulut, mobil teknolojiler ve sağlık teknolojileri.

BÜYÜMEK İSTEYEN GİRİŞİMLERE

DEİK Başkanı Nail Olpak, şirketlere, girişimcilere, start-up ve scale-up'lara yurt dışında yeni kapılar açmayı ve Türkiye'den yeni dünya markaları çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Olpak'a göre DEİK'in 151 İş Konseyi'nin dünya geneline yayılmış ağı, Türkiye'deki dijital teknoloji şirketleriyle buluşturulacak. Ticari diplomasideki güçten yararlanılarak ülkenin diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturması amaçlanıyor. Olpak'ın konuşma metinlerine göre DEİK, yurtdışı girişim sermayesi fonlarını Türkiye'deki startup, scale-up ve yerli girişim sermayesi fonlarıyla bir araya getirecek platformların oluşturulmasını hedefliyor.

DİJİTAL ŞİRKET PLATFORMU

Konsey Başkanı Erdem Erkul, üye yapısının ağırlıklı olarak Türk teknoloji girişimlerinden oluştuğunu söyledi. Olpak da Türkiye'de dijital teknolojilerin güncel büyüklüğünü yaklaşık 30 milyar dolar olarak açıklamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin istişare toplantısına katıldı. Bakan Kacır toplantı sonrası yaptığı paylaşımda, girişimciler için yeni hızlandırıcı merkezler kurduklarını ve gençlerin dijital yetkinlik kazanmasını sağladıklarını duyurdu. Bunun yanında hükümet tarafında, Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı ölçeklenebilir girişimlere yönelik "Dijital Şirket Platformu" hayata geçirilecek.

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TEKNOLOJİ DEVLERİ YATIRIM ROTASINI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

ABD'li teknoloji devleri Google ve Apple'dan sonra Meta da Türkiye'ye yatırımlarını açıkladı. Meta, İstanbul'da düzenlenen zirvede girişimleri desteklemek amacıyla 700 bin dolar tutarındaki AI Impact Hibe Programı'nı duyurdu ve AMET AI Impact Hub'ı hayata geçirdi

Google ve Apple'ın ardından ABD'li teknoloji devi Meta da Türkiye'de yatırım kararını açıkladı. Instagram, Facebook, Whatsapp gibi dünyada 3.2 milyar insanın kullandığı uygulamaların sahibi Meta, Afrika, Orta Doğu ve Türkiye (AMET) genelinde yapay zeka inovasyonunu hızlandırmak ve yetkinlik gelişimini desteklemek amacıyla 700 bin dolar tutarındaki AI Impact Hibe Programı'nı duyurdu ve AMET AI Impact Hub'ı hayata geçirdi. Söz konusu duyurular, 24 Kasım tarihinde İstanbul'daki "Herkes İçin Yapay Zeka" temasıyla gerçekleştirilen AMETYapay Zeka ve Giyilebilir Teknolojiler Zirvesi'nde paylaşıldı. Zirve kapsamında açıklamalarda bulunan Meta Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, Türkiye'nin yapay zekâ ve girişimcilik alanındaki potansiyelini öne çıkararak şirketin yeni yatırım ve destek programlarını paylaştı. Türkiye'deki dijital ekosistemin hâlihazırda 53 milyar dolarlık bir büyüklük oluşturduğunu ve yapay zekânın entegrasyonuyla 2035 yılına kadar bu rakamın 130 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Boakye, ekosistemin büyüme hızından ve enerjisinden etkilendiklerini ifade etti. Türkiye'deki girişimlerin erken aşamadan Seri A yatırım turuna geçiş süresinin ortalama 3,7 yıl gibi dikkat çekici bir hızda gerçekleştiğine (Avrupa ve ABD'de bu sürenin 15-20 yıla kadar çıkabildiğine) değinen Boakye, hem yerel hem de uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki girişimci ruhuna ve fikirlerine inanarak sermaye koymaya hazır olduğunu vurguladı.

700 BİN DOLAR HİBE PROGRAM

Boakye, Meta'nın bölgedeki girişimcileri ve geliştiricileri desteklemek amacıyla 700 bin doları aşan bölgesel hibe ve programlar başlatacağını duyurdu. Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Kenya, Nijerya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve BAE'yi kapsayan bu program çerçevesinde hayata geçirilecek AI Impact Grants ile girişimcilerin Meta AI araçları ve giyilebilir teknolojilerle üretim yapması desteklenecek. Ayrıca zirvede yerel girişimlere 15 bin dolarlık ödüller takdim edildiği ve bölgede 5 milyon kişiye ulaşması hedeflenen çevrim içi bir eğitim kaynağının (AMI AI Impact) devreye alınacağı kaydedildi.

Meta'nın Türkiye'deki uzun vadeli iş birliklerine de değinen Boakye; Yıldız Teknik Üniversitesi ile yürütülen AI Academy ortaklığı ve Terminal İstanbul projesine yapılan yatırımlarla yerel ortaklıkların derinleştirildiğini aktardı. Daha önce hayata geçirilen yapay zekâ akademisi fonlarına yapılan 200 başvuru arasından üçünün doğrudan Türk girişimlerine gittiğini hatırlatan Boakye; HubX, Trendyol, Momento ve Türk Hava Yolları gibi şirketlerin yanı sıra işitme ve görme engellilere yönelik giyilebilir teknoloji geliştiren Türk ekiplerinin yapay zekâyı küresel ölçekte uygulama başarısına dikkat çekti. Boakye ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile gerçekleştirilen görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini, inovasyonu destekleyen esnek ve yapıcı bir mevzuat ortamı oluşturma konusunda kamu kurumlarıyla aynı vizyonu paylaştıklarını belirtti.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ KONUSUNDA TÜRKİYE'DE GENİŞ YETENEK HAVUZU VAR

"Zirvemizin bu yılki teması 'Herkes İçin Yapay Zekâ' (AI for Everyone). Bu vizyon yalnızca yapay zekâya erişim sağlamak anlamına gelmiyor; aynı zamanda insanların yapay zekâyı kendi dillerini konuşacak, yerel işletmelerin ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde inşa etmelerine ve şekillendirmelerine fırsat tanımak demektir. Tarihî Orient Express treninin dün bir teknoloji devrimi olması gibi, bugün bizler de yapay zekânın vaadine ve yaratacağı etkiye inanan politika yapıcıları, girişimcileri, araştırmacıları ve iş dünyasını İstanbul'da bir araya getiriyoruz. Meta olarak yapay zekâyı yalnızca kaç kişinin kullandığıyla değil, insanların hayatında yarattığı somut etkiyle değerlendiriyoruz. Bu bölgede muazzam bir yetenek havuzu var ve Türkiye ekosistemi son derece canlı. Bizler güçlü ortaklıklar ve yerel fikirlerle geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu süreçteki iş birlikleri ve katkıları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz."

GİRİŞİMLER İÇİN DOĞAL BİR TEST ALANI VE KÜRESEL EKOSİSTEMİN KAVŞAK NOKTASI

Konuşmasına bilim kurgu edebiyatına olan ilgisini paylaşarak başlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, teknolojinin temel amacının insanlara hizmet etmek ve hayatı kolaylaştırmak olduğunu belirterek Meta'nın "Herkes İçin Yapay Zekâ" vizyonunun kendisinde büyük bir karşılık bulduğunu vurguladı. Güçlü ortaklıkların birbirini doğru anlamaktan geçtiğini söyleyen Polat, günümüz dünyasında başarının artık bireysel bir oyun olmadığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte tüm kapasiteleri birleştirerek Türkiye'deki ekosistemi büyütmek için yoğun gayret gösterdiklerini kaydetti. Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara da değinen Polat, 86 milyonluk genç, yetenekli ve en önemlisi teknolojiye son derece yatkın nüfusuyla ülkenin, ürünlerini denemek veya ölçeklendirmek isteyen girişimler için doğal bir test sahası olduğunu belirtti.