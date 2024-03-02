ALİ GÜLTİKEN

Şu andaki konjonktür, psikolojik olarak Beşiktaş'ın lehine döndü. G.Saray'ın hem Avrupa hem de kupadan elenmesi, ciddi bir sorun. Şu anda yalnızca lig hedefi kaldı. Bu kayıpların baskısını bundan sonra ligde daha çok hissedeceklerdir. Lig maçlarındaki baskı, onların oyununa da bundan sonrası için negatif etki yansıtır. Kadro olarak hâlâ etkili bir kadroları var. Bu önemli. Ama daha da önemlisi, ligde güven duygusu ile birlikte ortaya çıkan motivasyondur. Beşiktaş, hâlâ yeni bir süreci yaşıyor. Bu dönem itibarı ile yeni oyuncularla beraber yeni bir oyunu da oluşturmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın gol yemeden son 4 maçta yoluna devam etmesi, oldukça olumlu bir gelişme. Bunun yanında oyun gelişimi de bekleniyor. Süreç içinde ortaya çıkacağını göreceğiz. G.Saray karşısında dengeli ve savunmayı ön planda tutan oyunu öncelikli tercih olarak göreceğiz. Bunun yanında Beşiktaş, kaleye az gitse de Semih-Muçi-Rashica- Aboubakar ve Cenk gibi önemli oyunculara sahip. Bunlar oyun dengesini değiştirebilen isimler. Bu maçta da etkin olacaklardır.



NET İSİMLER: SEMİH VE MUÇİ

Gedson'un yokluğunda Musrati-Salih ve Muçi tercihi Beşiktaş'ı daha hücumcu bir takım yapar. Ama başlangıç olarak dengeyi elimde tutayım noktasında başlamak isterse Amartey- Musrati-Salih üçlüsünü de görebiliriz. Hücumda iki net isim var: Biri Semih biri Muçi… Amartey ile oynarsa ön tarafta Rashica- Semih-Muçi üçlüsünü görebiliriz. Salih ile oynarsa o zaman da Muçi'yi orta alanda, Rashica-Semih-Cenk veya Aboubakar olarak da hücum planı yapılabilir.