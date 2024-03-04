ALİ GÜLTİKEN

Maçın başında Musrati’nin kendi kalesine attığı gol, dengeyi bozdu... Yakın markajda kalan Semih de ön plana çıkamadı

Hiçbir maça daha ilk dakikada gol yiyip mağlup başlayacağınızı düşünmezsiniz. Ama Beşiktaş ilk dakikalarda kendi kalesine attığı golle oyun dengesini Galatasaray'a hediye etti. Takım olarak Galatasaray zaten bu ligin en etkili top kullanabilen ekibi. Bu erken sağlanan avantajı, ceplerine koyup Beşiktaş'a teşekkür etmişlerdir! Geçmiş maçlara oranla daha iyi bir Beşiktaş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Kendi ölçüsünde bir vites daha yukarıda bir oyun ortaya koydu. Özellikle orta alan mücadelesinde topun geri kapma hızında olumlu şeyler gördük diyebiliriz. Bu maçı en azından eşitleyebilecek Ghezzal, Colley ve Cenk ile yakaladığı pozisyonlar da var. Maç öncesi enerjiye baktığımızda Beşiktaş taraftarının muazzam bir motivasyon içinde olduğunu gördük. Bu durum tribünlere de yansıdı. Maç boyunca takımın arkasında destek olarak da devam etti. Beşiktaş adına skor olmasa da bu görüntüler oldukça mutlu ediciydi.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş adına maçı kim değiştirir sorusunun cevabı, Muçi, Semih ve Rashica olurdu. Bu ikisinden Rashica dünün en iyi siyah-beyazlı ismi oldu. Muçi'nin de kıpırdanışları var ama bütün maç boyunca Kaan Ayhan'ın çok yakın markajında kalması Semih'in öne plana çıkmasını engelledi.

Galatasaray tecrübeli bir takım. Mertens ve Kerem Demirbay liderliğinde ve Barış'ın atletizmi ile bunu sahaya yansıttılar. Beşiktaş'ın hediye ettiği golü, büyük kazanç olarak hanelerine yazdırdılar.