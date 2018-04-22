Çok garip bir maç izledik. Hangisinden başlayayım bilmiyorum. Muslera'nın devleşip tek başına maçı aldığından mı, yoksa maç 2-2 iken, bitime 20-25 dakika kala bariz bir şekilde geriden çıkan Alanyasporlu oyuncuya ofsayt bayrağı kaldıran ve penaltı + Muslera'ya kırmızı kartı önleyen hakemlerden mi?

Maç çok tuhaf geçti. Galatasaray ilk 2 golünü çok erken buldu. İlkinde Gomis'in akıllı takipçiliği, ikincisinde de Tzavellas'ın panikleyip kendi kalesine attığı golden geldi. Tam G.Saray rahatlamıştı ki Alanyaspor, Fernandes ile maça tutunduğu golü yaptı. Özellikle ilk yarıda gördük ki G.Saray takımı savunma yapmayı bilmiyor. Hem takım savunmasında ciddi zaafları var hem de bireysel savunmalarda.

İkinci yarıda son haftaların başarılı ismi Mariano'nun ciddi bir hatası var. Geri pas vereyim diyor, top kısa düşüyor, Muslera haklı olarak açılıp alamıyor ve bu kez panikleyen Serdar Aziz, manasız bir penaltı yapıyor. Bu penaltı Alanyaspor'a beraberliği, G.Saray'a ise paniği getirdi. Art arda oyuncu değişiklikleri, fakat art arda defansif hatalar G.Saray için dün gece hazin bir son olabilirdi. Ama dedik ya hazin sonu, hakemler engelledi.

G.Saray'ın risk aldığı dakikalarda Alanyaspor forveti geriden çıktı, Denayer ofsaytı net bir şekilde bozuyordu, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera da penaltıyı yapıverdi. Ama hakem yanlış kalkan bu bayrağı değerlendirip ofsayt verdi. Şayet burada karar doğru olsaydı, Muslera oyundan atılacak, G.Saray 10 kişi kalacak ve Alanyaspor da kullandığı penaltıyı gole çevirse maçı kazanacaktı. Üstelik Muslera haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde kalede olmayacaktı. Bazı hataları anlayabiliriz ama dün gece ofsayt diye kesilen o bayrağı anlayabilmek mümkün değil.

Dün gece anlayabildiğimiz tek şey, kaleci Muslera'nın maç boyu yaptığı kurtarışlarla devleştiği, sonradan oyuna giren Sinan'ın ise tıpkı Konyaspor maçındaki gibi G.Saray'ı ipten aldığıdır.