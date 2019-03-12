Maçı seyretmeyen sonuca bakarak 'Galatasaray, Antalyaspor'u dağıtmış' diyebilir ama siz bu satırları okurken, Türk medyasında dün geceki maçın en iyi oyuncusu olarak çoğunlukla Fernando Muslera çıkacak. Gerçekten de Muslera dün gecenin yıldızıydı. İlk yarıda futbol adına hiçbir şey ortaya koymayan, Feghouli'nin tesadüfi bir golüyle öne geçen Galatasaray'ı bu yarıda tamamen kalecisi Muslera kurtardı. Pekala ilk yarı Antalyaspor golü bulup beraberliği yakalayıp ikinci yarı Galatasaray için büyük problem yaratabilirdi ama Muslera ilk yarıda salkım salkım dökülen Galatasaray'ın devleşen oyuncusuydu.

İkinci yarıya da aslında konuk ekip Antalyaspor iyi başladı. Muslera bu dakikalarda da yine muhteşem goller kurtardı. Direkler de ona yardım etti ve bu dakikalarda Galatasaray ikinci golü bulup maçı bitirdi. Galatasaray kötü de oynasa bazı yıldızların kalite farkıyla rahat goller bulabiliyor. Sarıkırmızılı takımın karşılaşma boyunca en iyi kullandığı kanat sağ taraftı.

Burada da Feghouli geldi, Ndiaye'ye 'al da at' dedi. Daha sonra Onyekuru sahneye çıkıp art arda gollerle farkı açmaya başladı. Son 10 dakika Galatasaray maçtan çok nasıl olur da Diagne'ye bir gol attırabiliriz'in derdine düştü. Diagne gol attı ama VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

Herhalde herkes "Bu Diagne gerçekten çok şanssız adam, attığı gol bile sayılmadı" derken ite kaka son saniyede Diagne orucunu bozabildi.

Sonuçta Galatasaray umudu az da olsa şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'i takip etmeye devam ediyor ama oynadığı futbol bölüm bölüm iyi ama bazı bölümlerde de çok kötü...

Genç hakem Arda Kardeşler, mükemmel bir maç yönetti. Sakin, sevimli ve kararlarındaki isabet çok yüksek. İnşallah aynen devam eder.