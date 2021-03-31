FATİH DOĞAN

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya misafirimizdi! Güzel ağırladık! Bu Letonya 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünden sonra 2004 Avrupa Şampiyonası'na giderken bizi yarış dışı bırakıp, hayallerimizi çimlere gömen Letonya!

Letonya maçı riskliydi. Çünkü Hollanda ve Norveç maçlarının fiziksel yorgunluğu vardı. Erken gol istediğimiz her fırsatı verdi. Hücum hattı elinden geleni yaptı ama defans hattı açık verdi. Ancak dikkatimi çeken 2 önemli konudan birincisi yüksek toplarda ve sonrasındaki seken toplardaki zafiyetimiz. Ozan Kabak'la millilerimizin dün bu durumlarda zorlandığını gördük. 1.98'lik Uldrikis üzerinden taktik planı iş gördü. Ozan-Çağlar ikilisi bu noktada zafiyet gösterdi. İleriki maçlarda Merih'in boy ve müdahale avantajı bu açığı gören rakip teknik adamların planını bozabilir!

İkinci konu kademeler. Hollanda ve Norveç maçlarında Umut Meraş'ın ceza alanı içinde 3-4 kez kademeye girerek topu çıkardığını, böylelikle defanstan seken toplara ekstra katkı sağladığını gördük. Caner'den bunu beklemeyebiliriz ama Umut'un ekstra katkısını da göz ardı edemeyiz. Oyun Umut'u çok aradı... Bu iki konu ayrıntılı analize muhtaç.

Sebep ne olursa olsun, yorgunluk, Kovid, defansta bireysel hatalar Letonya'yı yenmeliydik. 7 puan da büyük başarı ve küçümsenemez. Helal olsun Bizim Çocuklar... Bekle bizi Katar! Türkiye'yi ağırlamaya hazır ol....