FATİH DOĞAN

Beşiktaş, dün maça lider Trabzonspor'un 10 puan ardından ikinci sıraya yerleşmiş Konyaspor'un misafiriydi. İlhan Palut yönetiminde sessiz sedasız, şampiyonluk hayalleri kuran Konya, ilk yarıyı liderin 7 puan gerisinde kapattı.

Yükseliş planları yapan, maç boyunca daha iştahlı ve güçlü oynayan Beşiktaş karşısında gardlarını hiç düşürmediler ve oyun disiplininden hiç kopmadılar. Futbolda her zaman şans vardır ama Konya'nın buralara kadar gelmesi ve son dakikada attıkları golle gelen galibiyet, başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi

Yüksek tempoda oynanan maçta siyah-beyazlı takımın, yorgunluğun baş gösterdiği son 10 dakika hariç oyun ritmi yüksekti. Konya 80 dakika sezon başından bu yana belki de ilk kez bu kadar topu ileri taşımakta zorlandı. Rosier'in yokluğunu takımda önce Ghezzal hissetti. Ancak temel sorun; Beşiktaş'ın son vuruşlarda ve gol bölgesindeki eksikliğiydi. Genelde Konya savunmasını, 60'ta da Ghezzal'la direkleri aşamadı.

Larin-Güven, Oğuzhan- Can değişiklikleri istenen etkiyi yapmazken 77'de giren Ahmed Hassan, maç biterken kademe hatasını affetmeyerek golü buldu. Atamayana atarlar kuralı bir tarafa, Beşiktaş yürümek istiyorsa; Vida, Montero gibi oyunculara, rakiplere kolay geçiş vizesi verilmeyeceğini öğretmeli...