FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ı ablukaya alan Koronavirüs, Rize deplasmanında siyah-beyazlı takımın 30 yılı aşkın bir süredir vazgeçmediği 4'lü savunmalı sistemini değiştirtti. Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe'nin de karantinada olduğu ortamda Halim Okta geri üçlüyü Welinton- Vida-Montero'dan kurup sistemi 3-4-3 yaptı. Rosier ve Umut Meraş orta sahada kanatları iyi kapatınca yeni sistem iyi sonuç verdi. İleride Emirhan-Batshuayi-Güven üçlüsü de sık sık yer değiştirip net posizyonlar üretti. Ancak 17'lik Emirhan İlkhan, ikinci resmi maçında bu sefer daha geniş alanda gönlümüzü fethetti. Emirhan maça, direkten dönen bir kafa şutu ve takımına penaltı kazandırarak başladı. Şutları, Batshuayi'ye pasları, soğukkanlı ve kaliteli oyununu bir de golle süsledi. Tartışmasız sahanın yıldızıydı. Öz kaynaktan gelip bu seviyede gergin bir maçta bu duruş, bu performans, Beşiktaş taraftarını mest etti. Ancak hem Emirhan'ın güzel oyunu hem de takımın özverili futbolu defansta bireysel hatalara kurban gitti. Rizespor, Boldrin'in serbest vuruştan ceza alanına yaptığı iki ortada Pohjanpolo ile iki gol attı. Çalışılmış bu pozisyonların ilkinde Ersin'in, ikincisinde Montero'nun boşa çıkarak yaptığı bireysel hatalar vardı. Gökhan Gönül'ün haklı yere kırmızıyla atıldığı son dakikalarda Montero ikinci sarıyı hak etmedi. Batshuayi son vuruşlarda biraz etkili olsa Beşiktaş maçı 5-2 de kazanabilirdi. Yine de 2 puan kaybedilen maçta teselli kabul edilebilecek çok faktör var...