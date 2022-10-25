FATİH DOĞAN

Valerien İsmael'i ve çağdaş futbol diye sunulan çağ dışı futbolu ile ilgili yazmaktan yoruldum! 'Büyük takım çalıştırma yetenekleri gelişmemiş. Giydiği smokin 2 beden büyük geldi' diye ısrarla uyarılar yazdıkça trajikomik eleştirilerle karşılaştık.

Bu yüzden yeni şeyler söyleyeyim 'Sonuna kadar Valerian İsmael' diyenler sonuna kadar gitsin. Beşiktaş şampiyonluk şansını kaybedene, hatta sezon sonuna kadar devam etsin. O zaman kimin, hangi şekilde Beşiktaş'a ne ölçüde zarar verdiğini ayrıntılarıyla ortaya koyma imkânı elbet bize gelecektir

Hatay mağlubiyetiyle hocayla ilgili iki konuyu yazmadan geçemeyeceğim. Beşiktaş, Muleka'nın pası, Weghorst'un golüyle maça 1-0 önde başladı. Muleka asisti, oynatıldığı ve haftalardır verimli olamadığı kanattan değil oynatılması gereken forvet arkasında yaptı. Bu gol bile İsmael'in yanlış tercihlerinden birine vurgu yapıyordu.

İkinci takıntısı 85 dakika oyunda tuttuğu Masuaku. Bu sefer Umut Meraş'a güzellik yaptı, 90'dan 5 dakika önce adlı. Hakikaten algılayamıyorum! Kötü Masuaku bir de kornerlerin hatta duran topların başına geçiyor. Başka kullanılacak isim yokmuş gibi oyuncuya özel bir anlam yükleniyor. Bir fark oluşturuyor mu? Haftalardır göremiyorum! Sürekli duran topların başına geçmesi oyuncuya ödül, Beşiktaş'a ceza!

Sol bek çalışmıyor, sağ bek tek başına yetmiyor. Gol atması için kanatlardan beslenmesi gerekecek Weghorst'u sakatlıktan döndürüp 11'de sahaya sürüp sistem yanlışlarına devam ediyor. Hep aynı ezber, hep aynı vasatlık. 84'te Tayfur'u, 86'da Umut Meraş'ı oyuna alarak maçı kazanmayı hayal ediyor. Bunun mantığı nedir? 'İsmael, Masuaku'yu da al git!' diyecektim, vazgeçtim demiyorum!