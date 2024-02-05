FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Semih Kılıçsoy, ilk derbi maçında iki gol atarak takımını sırtlamaya devam ediyor. "Bu yükü kaldırır mı, kaldıramaz mı?" tartışmalarını tarumar edercesine yükselişini Trabzonspor zaferiyle yeni bir seviyeye taşıdı. Montella'nın da Beşiktaş ziyaretinde Samet Aybaba'ya dediği gibi, "Farklı bir golcü kumaşı var." Semih'in ilk golü kalite kokuyordu ancak ikinci golünde başka bir hikâye var. Topu Cenk'ten aldıktan sonra önce Mendy, sonra Berat, ardından Rayyan Baniya'nın temaslı müdahalelerine maruz kalmasına rağmen yıkılmadı, golünü attı. Bu durum, genç bir yıldız için öz güvenden öte güç gösterisi. Semih, 2024 kadrosunda yer almalı, daha doğrusu olursa fark oluşturacak meziyetlere sahip…

Semih'in Santos tarafından olması gereken yerde, ceza alanı içinde oynatılması Cenk'in sola çekilmesi doğru bir hamle. Rashica'nin da Kosova Milli Takımı'ndaki yerinde forvet arkasında oynatılması da orta sahaya dinamizm kattı. Colley'in hastalanması şansızlık olsa da Bakhtiyor'un takımda joker olması o kadar şans. Sıkıntılı günlerde sorun çözücü oldu. Trabzonspor'da çok eksik var. Ne savunma ne kanatları Beşiktaş'ı hataya zorlayacak nitelikte değildi. Beşiktaş 3 puandan öte, değerli bir derbi zaferi kazandı.