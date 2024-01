FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ta sağır sultanın dahi duyduğu "Kalite sorunu" kendini her maç hissettirmeye devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer döneminde 2-3 sağlam takviye için çalışadursun, kan kaybı Sivasspor deplasmanında da devam etti. Kalite problemi temel sorun. Ama Sivas maçının kaybedilmesinde birinci gerekçe değil. Bazen orta hakem bazen VAR, genel olarak hakemler, Beşiktaş'ın iddiasız ve sahada bir nevi dominant olmayan fotoğrafını görmekten olsa gerek her maç aleyhinde karar vermekten çekinmiyorlar.

Geçenlerde Rashica, dün de Salih'in aksiyon aldıktan sonra çekme ve itmeyle düşürülmesine "Devam" dediler. Bunun VAR'dan Serkan Tokat eliyle olması ilginçti. Ancak bu tablonun oluşmasında Beşiktaş'ı yönetenler aynaya bakmalı. Mevcut kadroda Sivas'ı yenebilecek potansiyel var. Bunu gösterecek bir oyun ve karakter göremedik. Sahada oyuncuların lideri yok. Oyun, baş aktörlerini arar gibi sıradan gelişiyor. Futbolcular da yardımcı oyuncu gibi. Gedson'un gayreti var, o da koşmak ve mücadele etmekten başka bir strateji içermiyor. Colley'nin Afrika Kupası'ndan stopere dönmesi, Bahktiyar'ın sol beke çekilmesi çözüm olmadı. 1-0 sonrası ikinci yarının en önemli net pozisyonu Cenk Tosun'un direkten dönen şutuydu. Cenk'in çıkartılıp, genç Mustafa'nın santrfora alınmasına anlam veremedim. Santos bana akıl tutulması yaşattı. Her şey Beşiktaş'ın aleyhine gelişiyor. Ama bu gidişatı durduracak radikal bir hamle görünmüyor.