İSKENDER GÜNEN

Zor görünen ama maçın başlamasıyla ilk 30 dakikalık bölümde kolayın geldiği bir maç, 2-0'lık bir sonuç. Trabzonspor, yarım saatlik bölümde rakip alanda topa sahip olan ve Hamsik'in maestro görüntüsüyle atak girişimleri yapan bir takımdı. Hamsik büyük bir lider. Tempoyu ayarlayan ve öndeki arkadaşlarına mükemmel paslar atan bir isim. Denswil'e attığı mükemmel bir pasın ardından ikinci kazanılan penaltıda büyük pay sahibi oldu. Sorun ise önde Maxi Gomez'in katkı yapmaktan çok uzak kalmasıydı. 30. dakikadan sonra ise Konyaspor'un hocası İlhan Palut oyuncu değişiklikleri yaptı ve 4-4-2'ye döndü. İlk yarının sonuna doğru da Diouf'un mükemmel golü ikinci yarı için dirençlerini artırdı. İkinci devrede Konyaspor ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla gözüktü. Hadziahmetovic'in organizatörlüğünde topa daha fazla sahip olan taraftılar.

Yalnız, Konyaspor'un attığı ikinci golde Boşnak futbolcunun topla rahatlıkla Trabzonspor ceza sahası içerisine kadar girerek Diouf'a attırdığı golde savunma oyuncularının büyük hatası vardı.

Bartra için ayrı parantez açmak gerek. Sezon başında büyük ümitlerle takıma katıldı. Ama kariyerli bir oyuncu olmasına rağmen beklentileri karşılamadığını düşünüyorum. Bu maçta da bazı pozisyonlarda yerleşme hatası yaptı ve geriden oyuna çıkarken iki kez de topu rakibe attı. 2-2'den sonra ise oyunun son bölümlerinde Trabzonspor rakip alanda büyük bir baskı kurdu. 82. dakikada Konya 10 kişi kaldıktan sonra uzatmaları da sayarsak 20 dakikalık bir sürede rakip alanda çok adamla bulunmalarına rağmen final pası yetersizlikleri ve telaş sonucunda 3. golü bir türlü atamadılar. 2-0'dan sonra çok daha farklı bir görüntü ortaya koymaları gerekirken rakibe verilen bir puan sorgulanmalıdır. Bir puanın nedenleri irdelenmelidir.