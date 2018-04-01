Futbol adına Beşiktaş için söyleyebileceğimiz bir şey yok. Sadece maç kazandı ama ligin son haftalarına gelinirken, önemli olan da zaten 3 puanı almak değil mi? Tabelada skor lehinize ise mutlu olmalısınız. Beşiktaş strese girmiş. Çok gergin oynuyorlar. Düşünsenize, dün ikinci yarıda bir tane dahi şutu, pozisyonu yok. İlk yarıda bile tablo çok farklı değildi.

Beşiktaş'tan hele ki ligde bu kadar kritik bir konumdayken böylesi kötü ve vasat bir futbol oynamasını kimse beklemiyordu.

Üstelik maç Vodafone Park'tayken, kendi stadındayken... Talisca'nın bireysel yeteneği ve mükemmel şut becerisiyle hazırlayıp att-ı ğı müthiş golün dışında maça ve Beşiktaş'a dair anlatabilecek bir hikaye yok. Beşiktaş'ın ikinci yarı tamamen skoru tutmak için oynadığını görmek için yalnızca sarı kart tablosuna bakmak yeterli. Maça başlayan orta saha oyuncuları Atiba, Oğuzhan ve Tolgay sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Necip Uysal 90+2'inci dakikada kontratağı kestiği faulü için tribünlerden tezahürat aldı.

Öyle ya da böyle maçı Beşiktaş kazandı ve maçı alan oyuncu belli, Talisca...

Son günlerin en çok tartışılan ismi Türkiye'de...

Kalacak mı, gidecek mi, bonservisi alınacak mı? Bu müthiş golü gördükten sonra neden bu paraların konuşulduğunu, nasıl bu kadar ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Beşiktaş yönetimi ciddi ciddi Talisca'nın bonservisini almanın planlarını yapıyor. Talisca için bu opsiyonu hak ettiğini düşünüyorlar. Fakat sonrasında Avrupa hayalleri olan Talisca başka bir kulübe satılır mı, onu bilemiyorum. Cenk Tosun'un transferiyle büyük bir ticari başarı sergileyen Beşiktaş yönetimi, aynı yöntemle bir başka başarı öyküsü yazmanın peşinde kısacası!...

Sonuç olarak, son 3 haftada 2 gol atabilen bir Beşiktaş var, kötü oyun bir gerçek ama son haftalara şansını taşıyan Beşiktaş'ın bunu ne kadar sürdürebileceğini de öngöremiyorum. Beşiktaş yine bir şampiyonluk adayıdır ama şüphe yok ki 2 sezondur bangır bangır şampiyon olan takım görüntüsünden çok uzaklarda.