Beşiktaş, B36 Torshavn öncesi en son Avrupa'da boy gösterdiğinde Devler Ligi'nde 4 ay önce Bayern Münih'e karşı oynamıştı. Böyle prestijli bir gösteri savaşından UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarına çıkmak konsantrasyon sorunlarına yol açsa da Beşiktaş ciddiyeti elden bırakmadı. Oldukça zayıf rakibi karşısında Kartal'ın oyun anlayışını her ne kadar kantara çıkarmak zor olsa da bazı ipuçları yakalamak mümkün. Şenol Güneş'in sisteminde kendine yer bulamayan ve bu sezon gözden çıkarılan Negredo'nun formasını ondan 9 yaş küçük ve 3 kat daha az kazanan Larin eline geçirdi. Arzusu, iştahı ve sürekli arayışı ile önemli işler yapan, çalışkanlığının ödülünü attığı 3 golle alan Kanadalı, Güneş'in ellerinde pişmeye devam ederse tadından doyulmaz. Yine geçen sezon hayal kırıklığı hanesini fazlasıyla dolduran Lens de hem hazırlık maçlarındaki hem de dünkü futboluyla taraftarın gözlerindeki umudu artırdı. Lens, fizik olarak gücünü artırır ve hünerlerine ihanet etmezse Beşiktaş'ın bu sezon yeni transferi olabilir.

Kanadını çok iyi kullanan Caner Erkin, gayreti ve hırsıyla takımını yöneten isim olurken futbol adına güzel sahneler sundu.

Diğer kulüpler gibi Beşiktaş da ağır mali şartlar nedeniyle transferde gençlere ve mütevazi isimlere yöneldi. Mutfakta usta bir aşçı var... İyi, futbola aç ve birbirini tamamlayan isimler takıma kazandırılırsa Şenol Güneş'in maharetli ellerinden lezzetli bir yemeğin çıkmaması için hiçbir neden yok.