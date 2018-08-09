Dünya futbolunda transferde inanılmaz rakamlar dönüyor. Dün kaleci transferinde aynı dönemde ikinci kez tarihi rekor kırıldı. Detaylarını aşağıda okuyacaksınız. Kepa Arrizabalaga, Atletic Bilbao'dan 80 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Liverpool da Roma'nın Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'i 75 milyon Euro ödeyerek almıştı. Bunlar santrfor değil kaleci transferi!.. Biz de 4 büyüklerin her birinden 11'i alıp toplasak 80 milyon Euro rakamına zor ulaşırız. Yakın tarihimizin belki de en sessiz yazını geride bırakmaktayız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor çok sıkıntılı. Fenerbahçe, Benfica ile oynadı. Zor bir kura çekti ama şansı yok değil. Önceki gece izlerken, "Niye bu takımın bir forveti yok" diye herkes sormuştur. Şampiyonlar Ligi ayağına kadar gelmiş işin ucunda para var, sizin forvetiniz yok. Sportif Direktör Comolli, Fernandao'yu apar topar satarken acaba bugünleri düşünmedi mi? Şimdi diyorlar ki tur geçilince transfer olacakmış. Ya tur geçilmezse ne olacak? Fenerbahçe'de yüksek bir beklenti oluşturuldu. Bu hataydı. Umarım Kadıköy'de harika bir tur gecesi olur.

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