Dünya futbolunda transferde inanılmaz rakamlar dönüyor. Dün kaleci transferinde aynı dönemde ikinci kez tarihi rekor kırıldı. Detaylarını aşağıda okuyacaksınız. Kepa Arrizabalaga, Atletic Bilbao'dan 80 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Liverpool da Roma'nın Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'i 75 milyon Euro ödeyerek almıştı. Bunlar santrfor değil kaleci transferi!.. Biz de 4 büyüklerin her birinden 11'i alıp toplasak 80 milyon Euro rakamına zor ulaşırız. Yakın tarihimizin belki de en sessiz yazını geride bırakmaktayız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor çok sıkıntılı. Fenerbahçe, Benfica ile oynadı. Zor bir kura çekti ama şansı yok değil. Önceki gece izlerken, "Niye bu takımın bir forveti yok" diye herkes sormuştur. Şampiyonlar Ligi ayağına kadar gelmiş işin ucunda para var, sizin forvetiniz yok. Sportif Direktör Comolli, Fernandao'yu apar topar satarken acaba bugünleri düşünmedi mi? Şimdi diyorlar ki tur geçilince transfer olacakmış. Ya tur geçilmezse ne olacak? Fenerbahçe'de yüksek bir beklenti oluşturuldu. Bu hataydı. Umarım Kadıköy'de harika bir tur gecesi olur.
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Beşiktaş Vida'yı satmak için bekliyor. Bugün İngiltere'de transfer bitiyor. 20-25-30 milyon Euro gibi rakamlar konuşuldu. Sonra rakamları "medya yazdı" denildi. Biz bir şey yazmadık, biz konuşulanları yazdık. Vida bugün gider mi kalır mı bilmiyorum. Dün idmandaydı! Beşiktaş da transfer yapmak için Vida'yı bekliyor. Çünkü kaynak oradan gelecek..
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Galatasaray, şampiyon takım.. Normalde en az 3-4 yabancı futbolcusuna teklif olması lazımdı. Ama yok. Bir sürü oyuncu ve takım ismi yazılıp çizildi. Rodriguez için 20 milyondan kapıyı açıyorlardı. Muslera 30 milyondu. Tek gerçek var, futbolculara ödenecek 10 milyon Euro'nun kasada olmadığı…
Galatasaray, Belhanda
ve Feghouli'den birini satmadan Emre Akbaba'yı alamaz. Üstelik bu takımın bir stopere ve bir orta saha oyuncusuna daha ihtiyacı var. Çünkü senede 2 milyon Euro kazanan ve her gün ayağı ağrıyan garip karakterli Tolga Ciğerci adında bir futbolcusu var.
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Trabzonspor efsanesi de transfer yapmak için akla karayı seçiyor. İran transfer pazarına yöneldi.. Ya kariyersiz oyuncular tercih ediliyor ya da yaşı ilermemiş isimler. Deniz biteli çok oldu.
Karşımızda ağrımıza teşhis koyan UEFA
var. Gerçekleri kabullenmeli, transfer hayalleri kurmaktan vazgeçmeliyiz. Yarın Süper Lig
başlıyor. Bizim heyecanımız, bizim ligimiz, kazandığında ve kaybettiğinde taraftarın yüreğinin en derininde hissettiği lig. Bardağın dolu tarafından bakmaya devam edelim, soframızda olanlarla idare edelim.