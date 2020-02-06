Ziraat Türkiye Kupası'na renk getiren Kırklareli'ne öncelikle teşekkür edelim. Kupa maçlarının bazı kentlere getirdiği heyecan, mutluluk ve katma değer çok kıymetli… Kırklarelili futbolseverler bu sevgiyi dün fazlasıyla gösterdi... Çok kötü hava şartlarına rağmen şehir Fenerbahçe'nin gelişiyle baharı yaşadı. Kupanın en çok sevdiğim yanı da bu. Büyük takımları kentlerinde görmek isteyen futbolseverler bir oyuncuyla fotoğraf çektirmenin dayanılmaz hazzını yaşarken, hayata dair anlatacakları güzel hikâyeler biriktiriyorlardı.



SABIRLI BİR TAKIM...

Gelelim maça; Fenerbahçe güle oynaya kazandı. Kolay bir maç oldu. Trabzonspor, Erzurum'u yenerek yarı final yolunu açarken Fenerbahçe de bordo-mavili takıma eşlik edecek gibi. Önümüzde büyük bir final var. Ersun Yanal biraz ideal 11'den biraz da kulübeden isimleri sahaya sürdü... Oyuncular değişse de Fenerbahçe'nin oyun mantığı değişmedi. En büyük fark bu. Aynı düzen içerisinde müthiş bir rüzgâra rağmen F.Bahçe takır takır futbol oynuyor. Maçtaki en dikkat çeken şey sabırlarıydı.



HOCAM BENİ DE GÖR!

Gol anını bekleyene kadar panik yapmadan, pas yaparak doğru sonuca gittiler. Mevlüt en dikkat çeken oyuncuydu. Sochaux, PSG, Rennes, St.Etienne, Hannover, Guingamp, Metz gibi ekiplerde forma giyip Türkiye'nin yolunu tutan oyuncunun golleri kendi adına da değerliydi. Ersun Yanal'ın gözüne girmiştir herhalde... Göze girmeye çalışan bir diğer isim Mehmet Ekici idi. Bayağı bir çabaladı... Ve Adil Rami ancak bu maçlarda oynar...



Son olarak çığ altında kalarak ülkemizi büyük üzüntüye boğan Van-Bahçesaray karayolunda çığ düşmesi sonucunda hayatını kaybeden asker, itfaiyeci, korucu ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun..