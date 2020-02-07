Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tartışılan birçok konuya Riva'da cevap verdi. Şimdi 5 maddede dikkat çeken konulara bakalım:

1- Zorlu buluşması Aralık ayında oldu. Konuyu yazarımız Erman Toroğlu ile tüm Türkiye öğrendi. Dedikoduya fırsat verilmeden TFF açıklamalıydı bu tarihi buluşmayı. Yapılmadı. Şimdi Sayın Başkan, "Her başkan ile konuşurum. Hatta konuştuk ve önemli kararlar aldık" diyor. İyi güzel de TFF sadece başkandan ibaret değil. Birçok kurulları var. Her hafta canı yanan başkan TFF başkanıyla konuşmak isterse bu futbol nereye gider. Dolayısıyla Zorlu'da yapılan görüşme baştan aşağı yanlıştı. İster F.Bahçe olsun, ister G.Saray ya da Trabzonspor... Avrupa'da örneği yoktur herhalde. Zaten örneği olsa kıyametler kopardı...

2- Malatya'daki maçın ertelenmesinde TFF'nin bir iletişim sorunu yaşadığı gerçek. Nihat Bey buna açık açık yanıt verdi. Keşke ertelendikten hemen sonra daha kapsamlı açıklamalar yapılsaydı. Trabzonspor töhmet altında bırakıldı ama gördük ki bir maçın oynanmaması için çok ciddi ve önemli nedenler arka arkaya sıralandı.

3- Mustafa Cengiz harcama limitleriyle ilgili eleştirildi ama bu konuda konuşan birçok kulüp başkanı daha var. Sadece Galatasaray değil… Olayı Nihat Bey, G.Saray'dan isim vererek analiz etti fakat tıpkı VAR olayındaki gibi bu harcama limitleriyle ilgili de detaylı bilgiye sahip olmayan birçok kulüp başkanı var.

4- Sahada performans gösteremeyen, yanlış transfer yapan, kulüpleri batıran, bütçesi düşüklerle yarışamayan büyük takım başkanları TFF'yi taraftarın önüne atıyor, başkanın serzenişi haklı.

5- MHK, G.Birliği-G.Antep ve Göztepe-Beşiktaş maçındaki kural hatası başvurularını 15 gündür sonuçlandıramadı. Özdemir, birkaç güne kadar belli olacak dedi! Bu maçları yöneten Mete Kalkavan ve Hüseyin Göçek bu hafta ligde görev aldılar. Demek ki hataları yokmuş. Demek ki kural hatası da yok...