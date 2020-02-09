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MURAT ÖZBOSTAN
09 Şubat 2020, Pazar MURAT ÖZBOSTAN

10 maddede Yalçın ve Beşiktaş

İşte bazen bir teknik adam, bir takıma dair birçok şeyi değiştirebiliyor.
Dünkü karşılaşmayı madde madde analiz edelim:
1- Soğuk havaya rağmen İstanbul'da 35 bin kişi maça geldi ve Sergen Yalçın'a destek verdi. Bu şu demekti: Hocam sonuna kadar yanındayız.
2- Beşiktaş'ta kalecisinden ileri uçundaki futbolcusuna kadar her oyuncu kazanmak istedi. Kazanmak için de 95 dakika savaştı. Bu Abdullah Avcı döneminde yoktu! Motivasyon farkı mı başka bir şey mi?
3- Beşiktaş defansı en iyi maçlarından birini oynadı. Sergen Yalçın yine hiç risk almadan en ideal kadrosuyla çıktı. Macera aramayan hoca iyi hocadır!
4- İlk yarıda hızlı oynadı ama acele ettiği için çok telaş yaptı. İkinci yarı herkes sakinleşti. Beşiktaş'ın ayağı yere daha sağlam basmaya başladı. Bu da farkı getirdi.
5- Beşiktaş için G.Antep maçı bir sürecin başlangıcıydı. Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını da kazanarak 12 puanı cebine koymak isteyen Beşiktaş zirveye ortak olmanın planlarını yapıyor. Önünde engeller çok ama olabilir.
6- Burak Yılmaz ve takımın bu kadar çok ofsayta takılması ve iptal edilen goller dikkat çekici bir durumdu. Beşiktaş şu ofsayt meselesini halletmeli!.
7- İlk maçına çıkan Boateng'in nefis golü heyecan ve coşkuyu iki katına çıkardı.
8- Sergen Yalçın'ın beğendiği isimlerden biri olan Lens, 74'te oyuna girerek ölü noktaya topu yolladı. Güzel bir goldü.
9- Diaby de hocanın gözdelerinden biriydi. Oyuncu kazanma konusunda iyi referansları olan Sergen Yalçın, Lens'i de kazanacaktır.
10- Ortalarında topları şişirdiği için Abdullah Avcı döneminde dikkati çekilen Caner Erkin daha isabetli toplar kesmeye başladı. Sinirli halleri de azalmış!.

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