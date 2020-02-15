Sergen Yalçın ile alınan 2 galibiyet; Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in kayıpları Beşiktaş'ı yarışta yeniden ümitlendirmişti.. Cezalı Gökhan'ın yerine Necip'i değil Lens'i sağ bekte tercih eden Sergen Hoca, kendisinin ilk maçında Çaykur Rize karşılaşmasında kıpırdayan Adem'i de yanında oturttu.

Bu arada sağlam olan sağ bek Douglas kadroya bile alınmadı!

Başakşehir oyun olarak düşüşte.. Fenerbahçe ve Sivasspor deplasmanları ile dünkü ilk 45 dakikadaki görüntü çok zayıftı... Mesela ilk yarıda 70 pas isabeti ile oynayıp çok top kaybettiler. Edin Visca ortalıkta yoktu. Bu Beşiktaş için büyük fırsattı. Ancak siyah-beyazlıların bunu değerlendirecek gücü ve etkisi yoktu.

Boateng istenileni veremedi. Bir golle bahar gelmez! Diaby çıkana kadar yakaladığı üç fırsatı da harcayıp yine en büyük hayal kırıklığı oldu. Ev sahibi, kötü 45 dakikanın ardından iki pasta Demba Ba ile golü buldu. Okan Buruk'un takımı 1-0'ı iyi oynar. Peki Beşiktaş yeterli baskıyı kurabildi mi?

Sergen Yalçın, Adem ve Boyd ile maçın sonlarında kan değişimi yaptı.

Başakşehir kalecisi Mert'in 3 kritik net kurtarışı var. Ama yine de hafta içi kupa maçı oynamamış iki takımın oyun temposu beklentilerin çok altındaydı. İki hoca da kontratakta az adamla yakalanmamak için birbirlerine rest çeken bir oyun oynamadılar. Ligde matematik devam ettiği sürece Beşiktaş yarışta diyebilirsiniz. Kartal'ın kimyasal olarak bu yarışta olmadığını dün akşam gördük. Başakşehir'i tebrik ederim..