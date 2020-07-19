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Haberler Murat Özbostan Yabancı meselesine bakış -2-
MURAT ÖZBOSTAN
19 Temmuz 2020, Pazar MURAT ÖZBOSTAN

Yabancı meselesine bakış -2-

Yabancı kuralının aynen devam etmesi için 9 kulüp Tahkim Kurulu'na başvurdu. Yabancı kararındaki kademeli düşüşün bir süre sonra (2021-2022 sezonu) başlamasını isteyen takımlar için 'nun önümüzdeki hafta vereceği karar merak konusu! Başvuran takımlar kimler: Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor... Bu ekiplerden 'nin Başkanı , Türk oyuncu transferine ağırlık verdiklerini söyleyip kadro yapılanmasını buna göre yaptıklarını açıkladı. Takımın Sportif Direktörü, kaptanı, oyuncusu Emre Belözoğlu 'Sahada en az 3 Türk futbolcu olmalı' diye ile bir sohbet gerçekleştirdi. Kulüp soluğu Tahkim'de aldı! Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sahada 6 yabancı olsun" deyip 'ye kendi el yazısıyla kulübü adına bir açıklama yollamış.. Sivasspor bu sezon şu ana kadar sahada ortalama 7.25 yabancı oynatmış... 8 rakamına ulaşamamış. Ve pandemi sonrası bu rakam 5.25'e düşmüş. Hoca '6 olsun' derken kulüp de Tahkim'e başvurmuş! Diyalog önemli. TFF, kulüpler, teknik adamlar... Ama rakamlar da önemli... 'Sınırsız olsun' deyip, bu sezon maçlarda 6, 7, 8 ortalama ile oynamak ne yaman çelişki.. 'in ortalamasını da yazmıştım geçtiğimiz günlerde. O rakam 7.60'dan 7.23'e düştü! Kısacası 20-21 sezonu için 14 rakamı gayet iyi... Sahada 8 yabancı, bir de üstüne 5 değişiklik hakkı. Daha ne olsun!

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