32 haftada 18 kulübün yabancı oynatma ortalaması 8’in altında

Yabancı sayısının kademeli olarak azalmasına yoğun bir tepki var. Peki kulüpler şu 32. haftaya kadar kaç yabancı oynatmış olmalı! 32 haftada 18 kulübün sahadaki yabancı ortalaması 7.6... 8’e ulaşmamış.. Galatasaray’ın ortalaması 8.60 olmuş. Sarı-kırmızılı ekibi Alanyaspor ve Çaykur Rize takip ediyor

Yabancı sayısındaki değişime dair düşünceler, itirazlar, eleştiriler tam gaz sürüyor.. Ben de biraz ucundan tutayım bu işin dedim ve olaya kendi açımdan yaklaşmaya çalışacağım.. Bir kere bu konu aylardır gündemde.. Yani ortaya yeni çıkmış bir durum yok.. Aylardır susanlar şimdi konuşmaya başladı.. TFF'nin bu konudaki planlarını 1 yıl önce SABAH SPOR olarak yazdık.. Türkiye de bu sayfalardan öğrendi.. Kimse ağzını açmıyordu.. Sezonun sonlarına geliyoruz.. Şu geride kalan 32 haftaya baktığımız zaman kulüplerimizin sahaya çıktıkları yabancı ortalaması sizce ne olabilir? Bunun yanıtını fazla uzatmadan vereyim: 7.6. Yani 18 kulübün genel ortalaması 8'e bile ulaşmıyor.. Ellerinde tonla yabancı var oysa.. En çok yabancı oynatan kulüp ise Galatasaray olmuş.. O da 8.60.. Onu Alanyaspor ve Ç.Rize takip etmiş.. Bunun dışındaki kulüplerin içinde ortalama rakamı 6 olan da var, 7 olan da.



RIZA ÇALIMBAY 6 İSTEMİŞ

Şimdi konuya buradan bakarsak, alıp tonla para veriyorsunuz, sonra FIFA'lık oluyorsunuz.. Ama istatistiklere bakarsak bu sezon sahada 8 rakamına bile ulaşamıyorsunuz.. Yabancı sınırsız olsun iyi güzel de siz elinizdeki yabancıları oynatamıyorsunuz ki..

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 17 hoca olarak bu konuyu görüştüklerini açıkladı. Hüseyin Çimşir bu toplantıya katılmamış. Diğer 17 kulübün içinde sınırsız yabancıya karşı olan teknik adamlar da var, sayı sınırsız olsun diyen de.. Böyle önemli toplantılar 1-2 kere değil her zaman yapılmalı! Şenol Güneş ve milli takım bünyesindeki hocalar da katılmalıydı (Davet edildiler mi bilmiyorum).







GÜNEŞ DE GELİP GEÇİCİ DEĞİL Mİ?

Mesela TFF kulüplerden görüş isterse Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz bu işi Rıza Çalımbay'a bırakmış... Rıza hoca fikirlerini söylemiş ve kendi imzasıyla Kulüpler Birliği'ne göndermiş.. Sivasspor'un sahada istediği yabancı sayısı 6.. Kısacası her kulübün farklı formülleri var.. Keşke her kulüp başkanı hocasıyla konuyu iştişare edip TFF'ye yollanan yazıya imzalarını atsalardı.. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da isyan eden başka bir isim.. Beşiktaş yönetimi, Kulüpler Birliği'ne yazıyı yazarken Sergen hoca ile görüştü mü mesala… (Beşiktaş'ta dün de Ruiz sözleşmesini feshetti.. Parasını alamadığı için..)

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici, kalıcı olan kulüpler. Ben tüm kulüplerimizle yazıştım. Onların görüşlerini aldım. O danışma sürecinden sonra biz TFF Yönetim Kurulu olarak gelecek sezondan itibaren 'yabancı futbolcu ve oyuncuların uygunluğu esasları'nı belirledik. Bu adımdan geri dönüş yok" diyor. Bu yanlış bir düşünce.. Tabii ki hocalar da fikirlerini paylaşacak. Nihat Bey yabancı kararını alırken Şenol Güneş ve ekibinin de raporunu aldı.. Şenol hoca da bugün Milli Takım Teknik Direktörü, yarın olmayabilir.. Yönetimler de gelip geçici.. Kısacası her kesim düşüncesini söylemeli.. Antrenörler gelip geçici demek yanlıştır.



ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN...

Hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 akşamı yapılan, milletin iradesini yok sayan bir işgal, bir darbeydi. Bunun tartışılacak en küçük noktası bile yoktur. 251 kişi canını feda ederek ülkesinin işgal edilmesine izin vermedi.. Yüzlerce kişi de gazi oldu vatanı uğruna.. Sokağa inip iradesini ortaya koyan halk, "Bu ülkeyi darbecilere teslim etmeyiz" mesajını dünyaya verdiler... Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.