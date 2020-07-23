Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile anlaşarak yollarını ayırdı. Ünal Karaman sonrası yaşanan süreçte genç teknik adam, genel olarak başarılı oldu ama finalde takıldı. Bunun elbette nedenleri var... Hakem hatalarından bahsedilirken, çoğu yorum şöyle oluyordu: "İyi de sen de maçlarını kazanmalıydın." Evet doğru kazanmalıydı. Bu teknik bir konu. İç mesele! Ama kimse de kör rolüne soyunmasın... Açık, net, göstere göstere Trabzonspor aleyhine hatalar yapıldı. Kimse bunlar için ağzını açmadı. Bazı gazeteler yazmadı, çoğu televizyon konuşmadı bile! Özellikle de MHK'yi yöneten insanlar. Onlar hangi gözle maç izlediler bilmiyoruz. Tabi izliyorlarsa!. Onlara göre asayiş berkemal!



F.Bahçe'nin geleceğini baltaladılar

F.BAHÇE 3 sezon önce Kadıköy'deki derbiyi kazansa, Aykut Kocaman'ın takımı şampiyon olacak, ipi göğüsleyecekti... O sezonun puan tablosuna bakarsanız Fenerbahçe'nin sadece 4 mağlubiyeti olduğunu görürsünüz. Bu takım geçen sezon 10, bu yıl ise bitime 1 maç kala 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. F.Bahçe iki sezondur kolay kaybeden, kazanma kültürünü yitiren bir takım oldu. Başkandan yöneticisine, hocasından futbolcularına kadar herkesin bu 21 yenilgide 'payı' var!. İki sezon arka arkaya ilk 5 dışında kalarak tarihe geçen F.Bahçe'de, Ali Koç ve yönetimi kendi başarısızlıklarını detaylı bir şekilde analiz etmek yerine gündemi değiştirmek için sürekli Trabzonspor, Galatasaray, TFF, kişiler ve medya ile polemikler yarattılar, algılar oluşturarak taraftarı belki meşgul ettiler ama Fenerbahçe'nin de geleceğini baltaladılar.



10 oyuncu gider de 10 oyuncu gelir mi?

SERGEN Yalçın, "8-10 tane transfer lazım" dedi. Bu Beşiktaş'ın sahadaki 11'inin hepsinin değişmesi demek! Sergen hoca birkaç defadır bu açıklamaları yapıyor. Konuyu sıcak tutmaya çalışıyor. Yönetim cephesinden ise hocaya bir yanıt geldi. Değerli meslek büyüğümüz Bilal Meşe'ye konuşan Transferden Sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, "Sergen hoca haklı ama takımda yer alan yüzde 95 oyuncunun 2022'ye kadar sözleşmesi var. Yani elimiz kolumuz bağlı. Bir de limit konusunda belirsizlik var" diyor. Yani 'Biz 10 tane oyuncu alamayız' demeye getiriyor. Birçok takım gibi Beşiktaş da önünü göremiyor. Bu durumda Beşiktaş 10 transfer yapar mı yapmaz mı bilemem ama 10 oyuncu gider... Son halka Burak Yılmaz oldu. Beşiktaş için önemli bir eksiklik ama sözleşmesi çok ağır olan bir isimdi. Şimdi gözler Vida, Gökhan, Lens, Dorukhan, Adem ve Caner'de... Özetle siyahbeyazlı takımı sıcak bir transfer dönemi bekliyor.



O zaman ligler niye oynandı!

KÜME düşme olmasın düşüncesini TFF 1. Lig takımları yeniden gündeme getirdi. Bunu ısıtıp ısıtıp gündeme taşımak futbola ne kazandırır ki! Mücadele eden; emeğiyle, teriyle puanları toplayan takımları bir kenara bırakıp, başarısız olan ekiplere af mı gelsin! Domino taşı etkisiyle Süper Lig de 21 takımla oynansın şeklinde fantastik yorumlar var. Bu saatten sonra 'Küme düşme olmasın' demek futbolun ruhuna aykırıdır. O zaman niye ligler oynandı. TFF birçok konuya açıklama getirmiyor. Zaten en büyük eksiklikleri de bu. Açıklayın! Ne düşünüyorsanız açıklayın...



Okuyup, öğrenelim

HABER ve manşetlerimiz sosyal medyayı da televizyonları da internet sitelerini de süslüyor bir süredir... Pandemi sonrası gelişen süreçte saha içi ve dışında yaşanan birçok süreci, fotoğrafı, haberi bu sayfalarda buldunuz. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu... Herkes işine nasıl geliyorsa öyle yorum yapıyor. Özellikle de sosyal medya çöplüğünde...