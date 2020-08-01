TFF, Kulüpler Birliği'nin talebiyle küme düşmeyi kaldırdı. Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü ile aynı sıkıntıyı yaşayan alt liglerdeki takımların böyle bir şeyi talep etmelerini normal karşılayabiliriz. Sonuçta kimse küme düşmek istemez. Artık bundan sonrasına bakmamız lazım. Bu karar futbolumuza neler kazandıracak, neler kaybettirecek. Ben iyi tarafından düşünmek istiyorum. Umarım artılar eksileri geçer. Yine de kafama takılan bazı sorular var. Kısaca özetlemek gerekirse şu konular dikkatimi çekiyor:

1- Ekonomik olarak bu karar kulüplere daha çok para kazandıracak (reklam, sponsorluk, forma satışları, maç gelirleri) ifadeleri biraz havada kalıyor. Mesela uzun vadeli kontratlar ne olacak. Oyuncu 20 ya da 25 resmi maça çıkarsa kontratı uzayacak. Bu durum kulüplere ekstra masraf doğuracak. Attığı gol, yaptığı asist başına para kazanan oyuncular daha çok maç oynadıkça kulüplerin kasasından çıkacak rakamlar yükselmeyecek mi?

2- 420 lig maçı nasıl planlanacak? 8-10 haftayı, hafta içi oynatmak şart gözüküyor. Sağlıklı bir takvim oluşturmak mümkün mü? Liglerin 2. yarıları daha ateşli ve gergin geç-i yor. Maç saatleri nasıl ayarlanacak?

3- Avrupa'da mücadele eden takımlarımız, yoğun maç takvimi nedeniyle Avrupa'ya yeteri kadar motive olacak mı? Uluslararası maçlar angarya mı olacak? Başakşehir dışında en az 2-3 takımımız daha Avrupa'da yoluna devam edecek. Bu tablo ile gurur duymalıyız. Fakat yoğun maç trafiği içerisinde kalan takımlar Avrupa motivasyonunu nasıl sağlayacak?

4- Yaşı 34-35 olan oyuncular bu maçların ne kadarında forma giyebilecek? Bu da şunu gösteriyor; takımlarımızın hızla gençleşmesi lazım. Ligimiz yaşlı, bütün kulüplerimiz bu karar sonrası transfer politikalarını tamamen değiştirecek mi?

5- Her kulüp özellikle sağlık heyetine yeni takviyeler yapmak zorunda olacak. Daha az idman, daha fazla maç, daha fazla seyahat gündemde. Bu, oyuncuların sağlığı açısından bir sorun teşkil edecek mi? Bunun için TFF nasıl bir hazırlık yapmalı, neler önermeli?

6- MHK'nin en büyük sıkıntısı hakemler... 306 maçı 6-7 hakemle götürmeye çalışan MHK'den bahsediyoruz. 420 maç karşısında (kupaları saymıyorum) yeni bir hakem ekibi nasıl oluşturulacak? Hakem sıkıntısı yaşanacak mı? Bununla ilgili TFF ve MHK nasıl bir çalışma yapacak?



BÜTÜN DERTLERİ TÜRKİYE!

UEFA, ülkesine göre kararlar verip kulüplere ceza yağdırıyor. CAS, işine geldiği gibi hareket edip verilen cezaları kaldırıyor. Son örneğini Trabzonspor'da gördük. CAS iki yüzlülüğünü gösterdi. PSG'nin limitleri aşan harcamalarına kılıf uydurup ses çıkarmayan CAS, M.City'nin de cezasını affetti. Konu Türk takımına gelince ise yine aslan kesildiler ve Trabzonspor'un itirazını ortaya konan belgelere rağmen reddettiler. Bu düpedüz Türkiye'ye yapılmış bir terbiyesizliktir. Kararlarında standart olamayan CAS, İngiliz ve Fransızları korumaya alırken Türkiye'ye cezayı basıyor. TFF'nin UEFA'da lobi faaliyetlerini artırması lazım. UEFA'nın verdiği cezayı, CAS'ın onaması büyük bir haksızlık. Açıkçası istiyorlar ki Türk takımları Avrupa'ya gelmesin. Fırsatını bulunca da cezayı yapıştırıyorlar.