Süper Lig'in 21 takım olması yetmezmiş gibi bir de 22 takım dedikoduları çıkmaya başladı. Zaten 420 maç nasıl oynanacak belli değil! 462 karşılaşma olunca ne olacak? Adana Demir gelirse Bursa da gelir Akhisar da... Yani rakam 24'e çıkar, hatta 25-26! Mesele de sulanır gider. 21 takım oldu zaten… 420 maç, 42 hafta... Bu da en az 8 hafta içi karşılaşma demek... TFF program üzerinde çalışıyor. Elbet bir çıkış yolu bulacaklar! Burada gece-gündüz gazetede görev yapacak meslektaşlarıma ve spor servislerine de Allah güç kuvvet versin.

(Not: Ben yazımı yazdıktan sonra saat 16.50 sıralarında TFF bir açıklama yaparak 21 takım ile yola devam edileceğini ifade etti.)







TRABZONSPOR'DAN NEWTON'A TARİHİ FIRSAT

Trabzonspor, Eddie Newton ile yola devam dedi. Bir süredir bordo-mavili takım arayış içindeydi. Abdullah Avcı ile görüşmeler yapıldı. Şota adı gündeme geldi. Acaba "Bilic olur mu?" dendi. Sonuçta diğer bir alternatif olan Newton, takımın başına teknik direktör olarak atandı. Hayırlı uğurlu olsun. Eddie Newton, antrenörlüğe Roberto Di Matteo ile başladıktan sonra West Bromwich ve Chelsea'ye de İtalyan hocayla birlikte gitti. Sonrasında Guus Hiddink ve Frank Lampard'ın yardımcılıklarını yaptı. Umut vadeden ve Chelsea'nin gelecekteki antrenörü olarak görülen bir teknik adamdı. Ama bu şans kendi deyimiyle ona verilmedi. Di Matteo geçici teknik adam kartvizitiyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında yanında Newton vardı. Birçok heyecanı en üst seviyede yaşadı. Eşi Türk olan ve Müslümanlığı seçen Newton, Trabzon'da uyum problemi de yaşamadı. Türkiye'yi seviyor... Trabzonspor da kendisine güvenerek bu göreve getirdi. Artık top hocada...







BEŞİKTAŞ ÖN ELEMEYE KADAR HAZIR OLAMAZ!

Sergen Yalçın umut tacirliği yapmadan Beşiktaş'ın başına geldi. Şampiyonluk için de Şampiyonlar Ligi için de bundan sonraki süreçte umut tacirliği yapacağını sanmıyorum. Sezon bitmeden açık ve net; "8-10 transfer lazım" dedi. Şampiyonlar Ligi ön elemesi büyük bir fırsat olsa da gruplara kalmak mucize! 10 Ağustos'ta sezonu açıp 25-26'sında maça çıkmak kolay iş değil. Sizi Şampiyonlar Ligi'nde hedefe götürecek kadronuz yok. 8-10 transfer demek yeni bir takım demek. Sil baştan bir ekip kurmak kolay mı? Hadi kurdunuz; ön elemeye nasıl hazır hale getireceksiniz!