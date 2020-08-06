Futbol Federasyonu, kulüplerin geleceğini tayin edecek önemli bir konuyu resmi sitesinden açıklıyor ve ortalık bir anda yangın yerine dönüyor... Kulüplerin bütün stratejisini belirleyecek meseleyi birkaç satır yazı ve bir tablo ile açıklamak ne kadar mantıklıdır Allah aşkına... Bir basın toplantısı düzenleyip kamuoyunu bilgilendirmek bu kadar mı zor... Kulüplerin tepkisi üzerine hem Nihat Özdemir konuşuyor hem de TFF zahmet edip kapsamlı ve detaylı bir açıklama yayınlıyor! Bu açıklamalar baştan yapılsa ve ortalık toz bulutuna dönmese daha sağlıklı olmaz mı? Sonra herkes başka bir yorum yazıyor ve kızılca kıyamet kopuyor.



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Şimdi yaşananlara hem TFF hem de kulüpler açısından bakalım... Futbol Federasyonu'nun önemli görevlerinden biri kulüpleri mali disiplin içine sokmak... TFF'yi seçen ve bu koltuğa oturtan da kulüpler... Bir kere mızıkçılık yapmasınlar. Fakat keşke TFF bunu 1 yıldır değil de 7-8 yıldır yapsaydı. Yıllarca borç batağında yüzen kulüplerimiz iyice raydan çıkmış. Başta büyükler olmak üzere tükete tükete bitmişler. Tuhaf olan da gelirleri arttıkça daha çok borç yapıyorlar. Avrupa'da takımımız kalmadı. Müthiş gelirlerle Türkiye'yi Avrupa'da ilk 10'a bile sokamadılar. Yine de isyan ediyorlar... En çok da Fenerbahçe.. Sarı-lacivertli takım açısından uygulaması zor bir durum var ortada.. 60 milyon Euro'dan 20 milyon Euro'ya inmek kendilerinin de ifade ettiği gibi mucize. Hesaplamada iddia edildiği gibi yanlışlık varsa TFF düzeltmelidir.. Ancak şu noktayı da belirtmek isterim; F.Bahçe özellikle iki yıldır çok başarısız. Avrupa'ya zaten senelerdir hasret, ligde de ilk 5'e bile giremiyor.



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Türkiye'de son zamanlarda futbol ortamı iyice gerildi. Yeni bir sezona bir ay kaldı... Harcama limitleri kadar Süper Lig'le ilgili önemli konular da var. Geçen sezona damga vuran hakem skandallarının ardından 420 maça çıkacak hakem kadrosu nasıl olacak? TFF yönetimi bu konuyu yakından takip ediyor mu? Sahanın içine, altyapıların düzenlenmesine, antrenör eğitimlerine, futbolun güzelliklerine ne zaman sıra gelecek?