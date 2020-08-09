Beşiktaş Burak, Caner ve Gökhan gibi üç önemli yıldızını kaybetti. Alanyaspor'dan Welinton ve N'Sakala'yı kadrosuna kattı. Şimdi de gündemde futbolun haylaz çocuğu Mario Balotelli var. Birçok kulüpte sözleşmesini tamamlayamamış, gollerinden çok skandalları ile gündeme gelmiş bir oyuncudan söz ediyoruz. Her transfer döneminde Türkiye'ye gelip gelmeyeceği tartışılan bir isim. Beşiktaş anlaşmak için zemin arıyor. Olursa taraftara heyecan katar, bundan kimsenin şüphesi yok. Peki sicilini ne yapacağız? Demek istediğim şu; "Beşiktaş gibi yıllarca dünya yıldızlarını kadrosuna katmış bir kulübün oyuncu seçimlerinde performansı kadar sicil dosyalarına da bakması lazım. Balotelli olmayacak bir transfer değil. Adamı zaten isteyen kulüp yok. Ama Beşiktaş durup dururken de başına dert açmasın.



SOSA HEP ALACAĞI PARAYA BAKMIŞTIR

Sosa, Türkiye'ye gelmiş önemli marka oyunculardan biridir. Beşiktaş'ta oyunu kadar konuşulan diğer konu da istediği ücretler olmuştu. Bu Beşiktaş'tayken yaşadığı en önemli sorunlardan biriydi. Sonra zaten Milan'a 7.5 milyon Euro'ya satıldı. Ancak Milan'da 19 maçta sadece 3 asist yapabildi. Yıllık ise 1.5 milyon Euro kazanıyordu. Arkasından Trabzonspor formasıyla tekrar Türkiye'ye döndü. 3 sezondur bordo-mavili takımda oynuyor. Bu dönem içinde aldığı rakam 100 milyon TL'ye yakın. Bordo-mavili taraftarların sevdiği bir isim. Takımda kalmasını istiyorlar. Ama yaşı da 35'e geldi. Trabzonspor'un verdiği rakam için (1.7 milyon Euro) aylardır düşünüyor. Belki son transferi olması açısından daha yüksek rakam istiyor. Sosa'ya şunu sormak lazım; "Bir sezonda 3.5 milyon Euro alıyorsan, takımı tek başına taşıman lazım değil miydi?" Abdülkadir Ömür'ün aldığı ücret sadece 5 milyon TL. Sosa'ya 1.7 milyon Euro bile fazla. Fenerbahçe, fazlasını veriyorsa zaten arkasına bakmadan gidecektir. Bordo-mavili takım çok bir şey kaybetmez.