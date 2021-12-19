Ligde geçen hafta Antalya'da gelen ilk mağlubiyet, Nwakaeme'nin devreyi kapatması Trabzonspor'a, Hatayspor maçına çıkarken vidaları sıkma mecburiyeti getirmişti. Öyle de yaptılar. İlk 45 dakika Hatay şut bile atamadı, Trabzonspor ceza alanına iki defa gelebildi. Trabzonspor topa yüzde 80 sahip oldu, 2 kez tabelayı değişirdi ve oyunun tek hakimiydi. Direksiyonun başında Hamsik vardı. Özetle kusursuz bir Fırtınaydı.

İkinci yarıda Trabzonspor oyunu, Gaziantep'e karşı ilk yarısını farklı önde bitirdikleri maçın ikinci devresiyle benzer oynadı. Abdullah Avcı, 3 puanı getirecek skoru bulduktan sonra doğal olarak çekildi. Skoru yeterli buldu. Bunu, 'Trabzonspor'un 90 dakikalık enerjisi yok' diye anlatmamak lazım. Son bölümlerde fırsatları harcayan bir Trabzonspor da vardı.

Nwakaeme yokken Abdülkadir Ömür (64'te oyuna girdi) tam hazır değilken, haftalardır sağ bekte kullandığı Dorukhan'ı orta sahaya çeken Avcı, aslında bir kanadından da feragat etmişti. Ama alışıldık olmayan, bir türlü bekleneni veremeyen sol bekte Denswil'in asisti geldi. Dorukhan'ı elinden kaçıran Beşiktaş, her hafta daha büyük bir pişmanlık yaşıyordur. Takımın jokeri olan tecrübeli oyuncu dün de coşkulu oyununu sürdürdü. Trabzonspor net skorla maçı kazandı. Geçen hafta gelen mağlubiyet sonrası tribünlerin dolması, muhteşem destek takıma olan inancın büyük bir göstergesiydi. Şampiyonluk hikâyesini yazmaya başlayan Trabzonspor'un kötü sonuçlar olsa da yalnız yürümeyeceğinin bir göstergesiydi. Beşiktaş ve G.Saray'a 18, Fenerbahçe'ye ise 15 puan fark atmış bir takım var. Bravo!.