Türk futbol tarihinde pek görülmemiş bir tablo ile karşı karşıyayız.. Trabzonspor lider.. Fenerbahçe'den 14, Beşiktaş'tan 17 ve Galatasaray'dan 18 puan önde.. Bordo-mavili taraftarlar horon tepmeye başladılar.. Güzel bir maç oldu.. Beşiktaş'ın teknik adam konusunu çözemediği bir haftada Önder hoca muhteşem bir performans daha ortaya koydu. Fenerbahçe gibi zor bir deplasmanda siyahbeyazlı takım 50 bin taraftar önünde korkmadan kıran kırana bir maç oynattı takımına.. Beşiktaş 3 puanı istedi ama alamadı.. Neredeyse tek kale top oynadı. Josef de Souza patlaması yaşandı adeta.. Eski Fenerbahçeli futbolcu Kadıköy'de "Ben hâlâ bir numarayım. Siz beni istememiştiniz" der gibiydi.. 2 müthiş gol attı.. Önder hoca, Brezilyalı futbolcuyu 6 numara değil, 8 numara oynattı. Pjanic de 6 numara.. Önder hocanın harika bir tercihiydi bu.. Beşiktaş 3 puanı kaçıran taraf oldu özetle.. Eğer Sergen Yalçın, 1 ay önce gitmiş olsaydı Beşiktaş daha iyi bir yerde olabilirdi. Fenerbahçe için söylenebilecekleri taraftar maç sonu ifade etti: "Ali Koç istifa…" Farkında mısınız? Teknik direktör Pereira değil Ali Koç istifaya çağrıldı.. Pereira yarım kalan hikâyesini bitirmeye gelmişti ama o da kâbusa döndü.. Asıl Emre Belözoğlu'nun hikâyesi yarım kalmış..