Hoca var, atanı ve tutanı da var! Önce kaleci Uğurcan.. Milli kaleci nefis kurtarışlar yaptı.. Tam 7 kurtarış. Son 6 maçta 27 top gelmiş ve 24 tane pozisyona izin vermemiş.. Sadece 3 gol yemiş. Bu müthiş bir başarı.. Hani derler ya: Heykeli dikilecek adam.. Aynen öyle! Diğer isim Cornelius.. Viking iki nefis gol attı.. Her maç atıyor artık.. Bir açıldı pir açıldı.. Son isim Abdullah Avcı.. Yaptığı değişiklikler ile maçın kaderini değiştirdi.. Trabzonspor makine gibi tıkır tıkır işliyor ve inandığı yolda gidiyor.. Geriye düşse de pes etmiyor.. Bakın 45 puan toplamak büyük başarı.. Rakipleri için artık zirve hayal.. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin psikolojisini bozdular.. 3 büyük takımın durumu ortada.. Birbirlerinin başarısızlığından mutlu olacak hale geldiler.. Gülelim mi ağlayalım mı? Bahar ayının ilk günlerinde Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edebilir..

Abdullah Avcı gol yiyene kadar şunu düşündü: "Savunmadan kaptığım toplarla hızlı çıkıp gol bulayım.." Ama bu plan tutmadı. Çünkü hesapta Cebrail'in muhteşem golü yoktu. Bu dakikadan sonra bütün taktik anlayışı değişti. Trabzonspor bildiğimiz oyununa döndü ve rakip yarı sahaya set kurdu. Sonrasında beklenen goller de geldi.. Altay, Trabzonspor'u çok zorladı.. Bu gerçek.. Ama bazen iyi oynamasanız da kazanmak yeter.. Dün gece de Trabzonspor için öyle oldu..