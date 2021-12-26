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MURAT ÖZBOSTAN
26 Aralık 2021, Pazar MURAT ÖZBOSTAN

Takım ruhuyla gelen başarı

Trabzonspor büyük bir başarıya imza attı ve ilk yarıyı lider bitirdi. Ama bu liderlik çok farklı bir liderlik. Bunu şimdi birer cümle ile anlatalım:
1- İlk yarıda toplanacak 57 puan vardı ve bunun 46 puanını aldı. Bu çok ciddi bir rakam. Özetle muhteşem bir tablo.
2- Trabzonspor'un son maçlarında önemli isimleri sakatlandı.
Dün gece Nwakaeme'yi çok aradı. Onun gibi çalım atıp bire birde üstat olan bir yıldızı aradılar.
3- Başakşehir, Süper Lig'in son haftalardaki en başarılı takımı. Dün gece 1-2 fırsat da yakaladılar. Maçı kazanabilirlerdi.
Ama 1 puana zirveden uzaklaşmamak adına sevindiler.
4- Trabzonspor stoperdeki eksikleri nedeniyle takım savunmasını iyi yaptı. Yardımlaşma üst düzeydeydi. Tam bir takım ruhu gösterdiler.
5- Denswil harika oynadı. Hiç arıza vermedi. Aldığı bütün topları yolladı.
Gecenin yıldızlarından biriydi.
6- Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu tipik bir beraberlik maçı oynadı. '1 puanı düşünüp atarsam bir tane yeter' düşüncesi iki hocada da vardı.
7- Uğurcan yine çok kritik bir kurtarışa imza attı. Bordo-mavili takım, ilk yarıyı açık ara lider bitirdiyse milli kalecinin emeği çok çok fazla.
8- Hamsik… Herkes onun ayağına bakıyor. Anahtar paslar attı. 34 yaşındaki yıldız, Başakşehir maçında da yüksek eforla oynadı.
9- Bakasetas'a bu ara iyi gelecek. Hâlâ hazır değil. Başakşehir maçında da bu açıkça görüldü.
10- Maçın en tartışmalı anı Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpan top oldu. Kasıt var mı yok mu önemli olan o... Halil Umut Meler'in izlemesinde fayda vardı.

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