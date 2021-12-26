Trabzonspor büyük bir başarıya imza attı ve ilk yarıyı lider bitirdi. Ama bu liderlik çok farklı bir liderlik. Bunu şimdi birer cümle ile anlatalım:

1- İlk yarıda toplanacak 57 puan vardı ve bunun 46 puanını aldı. Bu çok ciddi bir rakam. Özetle muhteşem bir tablo.

2- Trabzonspor'un son maçlarında önemli isimleri sakatlandı.

Dün gece Nwakaeme'yi çok aradı. Onun gibi çalım atıp bire birde üstat olan bir yıldızı aradılar.

3- Başakşehir, Süper Lig'in son haftalardaki en başarılı takımı. Dün gece 1-2 fırsat da yakaladılar. Maçı kazanabilirlerdi.

Ama 1 puana zirveden uzaklaşmamak adına sevindiler.

4- Trabzonspor stoperdeki eksikleri nedeniyle takım savunmasını iyi yaptı. Yardımlaşma üst düzeydeydi. Tam bir takım ruhu gösterdiler.

5- Denswil harika oynadı. Hiç arıza vermedi. Aldığı bütün topları yolladı.

Gecenin yıldızlarından biriydi.

6- Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu tipik bir beraberlik maçı oynadı. '1 puanı düşünüp atarsam bir tane yeter' düşüncesi iki hocada da vardı.

7- Uğurcan yine çok kritik bir kurtarışa imza attı. Bordo-mavili takım, ilk yarıyı açık ara lider bitirdiyse milli kalecinin emeği çok çok fazla.

8- Hamsik… Herkes onun ayağına bakıyor. Anahtar paslar attı. 34 yaşındaki yıldız, Başakşehir maçında da yüksek eforla oynadı.

9- Bakasetas'a bu ara iyi gelecek. Hâlâ hazır değil. Başakşehir maçında da bu açıkça görüldü.

10- Maçın en tartışmalı anı Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpan top oldu. Kasıt var mı yok mu önemli olan o... Halil Umut Meler'in izlemesinde fayda vardı.