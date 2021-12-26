Trabzonspor büyük bir başarıya imza attı ve ilk yarıyı lider bitirdi. Ama bu liderlik çok farklı bir liderlik. Bunu şimdi birer cümle ile anlatalım:
1- İlk yarıda toplanacak 57 puan vardı ve bunun 46 puanını aldı. Bu çok ciddi bir rakam. Özetle muhteşem bir tablo.
2- Trabzonspor'un son maçlarında önemli isimleri sakatlandı.
Dün gece Nwakaeme'yi çok aradı. Onun gibi çalım atıp bire birde üstat olan bir yıldızı aradılar.
3- Başakşehir, Süper Lig'in son haftalardaki en başarılı takımı. Dün gece 1-2 fırsat da yakaladılar. Maçı kazanabilirlerdi.
Ama 1 puana zirveden uzaklaşmamak adına sevindiler.
4- Trabzonspor stoperdeki eksikleri nedeniyle takım savunmasını iyi yaptı. Yardımlaşma üst düzeydeydi. Tam bir takım ruhu gösterdiler.
5- Denswil harika oynadı. Hiç arıza vermedi. Aldığı bütün topları yolladı.
Gecenin yıldızlarından biriydi.
6- Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu tipik bir beraberlik maçı oynadı. '1 puanı düşünüp atarsam bir tane yeter' düşüncesi iki hocada da vardı.
7- Uğurcan yine çok kritik bir kurtarışa imza attı. Bordo-mavili takım, ilk yarıyı açık ara lider bitirdiyse milli kalecinin emeği çok çok fazla.
8- Hamsik… Herkes onun ayağına bakıyor. Anahtar paslar attı. 34 yaşındaki yıldız, Başakşehir maçında da yüksek eforla oynadı.
9- Bakasetas'a bu ara iyi gelecek. Hâlâ hazır değil. Başakşehir maçında da bu açıkça görüldü.
10- Maçın en tartışmalı anı Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpan top oldu. Kasıt var mı yok mu önemli olan o... Halil Umut Meler'in izlemesinde fayda vardı.