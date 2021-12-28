Önce Konyaspor.. 94 dakika oyundan hiç kopmadılar.. İstediler, hem de son ana kadar çok istediler.. Attıkları gol tesadüf değildi.. Gol geliyordu ve geldi.. Teknik direktör İlhan Palut bu başarılı hikâyenin kahramanı elbette.. Fizik olarak, taktik olarak, oyuncu ekibi olarak iyi bir takım yapmış.. Motivasyon var, enerji var, her şey var.. Bu başarı tesadüf değil.. Fenerbahçe'yi yendiler, Trabzonspor'la berabere kaldılar.. Galatasaray'a yenildiler ama futbol olarak çok daha iyi oynamışlardı.. Geçen yıl küme düşmemeye oynayan bir takımın bugün ligin ikinci sırasında yer alması ve Trabzonspor'un ensesinde olması tek kelimeyle alkışlanır.. Bravo..

Ve Beşiktaş.. Şampiyon bir takım zirvenin 18 puan gerisine düştü.. Artık ikincilik bile zor.. Beşiktaş yönetimi bir karar vermeli.. Teknik direktör konusunda.. Her maça kalacak mı, gidecek mi diye bir teknik adam çıkmamalı.. Beşiktaş gücünün yettiği kadar oynadı.. Konyaspor gibi bir takıma karşı 3-4 pozisyon buldu. Atsaydı onları, skor farklı olurdu.. Ama o son vuruş becerisini yapamadı..

Beşiktaş gelecek sezonun planlarını yapmaya şimdiden başlamalı.. Bu sezon için artık tek hedefi var.. O da Ziraat Türkiye Kupası.. Varını yoğunu bu kupayı havaya kaldırmak için vermeli..

Sergen Yalçın'ın yarattığı tahribat Beşiktaş'ı hem ciddi anlamda geriye götürdü hem de takımın genlerini bozdu.. Geçmiş olsun..