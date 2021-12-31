YOĞUN ve yorucu bir yılı daha geride bıraktık. Zaman hızlı aktı. 2021'de zamanın çoğunu gazetede arkadaşlarımızla beraber geçirdik. Sizlere en güzel sayfaları, en özel haberleri, en cesur yorumları sunmak için gece gündüz çalıştık. Bu uğurda ailelerimizden uzak kaldık. Bu fedakârlıklar için teşekkür etmeliyiz. Kolay değil; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa maçları, olimpiyat oyunları, şampiyonalar ve diğer gündemler... Futbol artık sadece sonuçlarıyla değil sonrasında yaşanan gelişmeleriyle de tartışmaları beraberinde getiriyor. VAR ve hakem kararları, 2021'in en çok konuşulan olayları oldu. TFF'den memnun olmayan takımlar, günah keçisi ilan edilen hakemler, transferler, olaylar, kavgalar bizi zorlasa da diğer spor branşlarındaki şampiyonluk ve madalyalar ile mutlu olduk.







Olimpiyatlarda gelen altın ve diğer madalyalar, ekran başında bizlere "Hadi aslanım, koçum, evladım, çocuğum" dedirtti. Coştuk, gururlandık... Madalya sayfalarını yaparken yüzümüzde tebessüm vardı. Canlı yayın yapar gibi spor sayfaları yaptık. Arada hatalarımız da oldu. İstemesek de gözden kaçan şeyler bizi üzdü. Özür dileriz. Habercilik o kadar zor ki artık. Aldığınız özel bir haber bir saat sonra dijital basına düşebiliyor. Yine de gazeteler iyi ki var. Birçok haber, yorum, yazar sosyal medyanın gündemine oturduğu gibi televizyonlarda da tartışma konusu oluyor. Aynı tempo, aynı hız, istek ve arzu ile yeni yıla girerken, Allah herkese sağlık ve huzur versin... Mutlu yıllar dilerim...







UFEF BİR MARKA OLDU

SABAH Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun dördüncüsünü yaptık. 27 Ekim'deki zirveye katılım yine geniş oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizi yalnız bırakmadı. Beşincisinde buluşmak üzere....



2021 BİTERKEN

Birçok röportaja imza attık. Her birini buraya sığdırmak mümkün değil... Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi Turkuvaz Medya'da ağırladık.