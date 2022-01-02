Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’de yönetimler ihaleyi hocalara kesti. Kartal ve Kanarya teknik adamlarını yolladı. Şimdi papatya falı açıyorlar. Galatasaray, Avrupa Ligi’nde başarılı olmasaydı Fatih Terim de yollanırdı

Hemen aşağıda teknik direktörlerle ilgili bir haber okuyacaksınız. Biliyorsunuz, ne olursa olsun fatura önce onlara kesilir. Bu işin raconu böyle. Başkanlar başarısızlığı hiç üzerlerine almazlar! Özellikle G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe bu konuda sıkıntılı bu sezon geçiriyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe hocalarını yolladı. Galatasaray'da Avrupa'daki başarı olmasa Fatih Terim'in üzerine çullanacaklardı. 3 takımdaki duruma kısaca bakarsak...

BEŞİKTAŞ: Sergen Yalçın'ın gelişi de gidişi de sancılı olmuştu. Giden gitti zaten. İyi de oldu! Şimdi Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar yola devam etmek istiyorlar. Önder hoca ile 6 aylık sözleşme imzalanacak, çok mantıklı. Peki sezon sonu ne olur? Sezon sonu da Şenol Güneş'i, Ahmet Nur Çebi göreve getirir. Aslında şimdi istiyordu Sayın Başkan ama yönetimin içinde farklı sesler çıkınca bu fikir hayata geçmedi.

GALATASARAY: Lige havlu atıp Türkiye Kupası'na erken veda hesapta olmayan bir durumdu. Bugün Galatasaray Avrupa'da olmasa Burak Elmas yönetimi, Fatih Terim'e "Hoca sen bırak" derdi. Geçtiğimiz günlerde Burak Elmas'ın, "Hocam ekibine yeni isimler alsanız" diye bir tavsiyede bulunması altı çizilecek bir durum. Fatih hoca bunu yapar mı, yapmaz mı bilmiyoruz ama başkanlar fikirlerini tabii ki söyleyebilir.



TERİM İÇİN 2.YARI ZOR GEÇECEK

Bu çıkan haberlerden sonra Galatasaray'ın eski oyuncusu Ergün Penbe'nin adı da yardımcı hocalık için geçince diyor ki, "Ben Fatih Terim'den alacağımı aldım. Daha ne alabilirim ki. Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi. Var mı? Yok..." Başkan Elmas'ın, Terim'in ekibine yönelik sözleri cesaret vermiş olacak ki bu yorumlar yapılıyor. Hocaların işi takım çalıştırmak. Kulüpler, teknik adam okulu değil sonuçta.. Emre Belözoğlu'nu çalıştığı hocalar mı yetiştirdi ya da İlhan Palut'u? Ve diğerlerini. İlla ki hocalardan bir şeyler alırsınız ama önemli olan kendinizi geliştirmeniz. Bir gerçek var ki yardımcıları da sorgulanan Fatih Terim için ligin ikinci yarısı zor geçecek.



236 GÜN HOCA BULAMAMIŞ

FENERBAHÇE: Vitor Pereira sonrası da bir B planı olmadığı ortaya çıktı. Ali Koç ve yönetimi günlerdir teknik adam arıyorlar. Bilic, Löw, Daum ve İsmail Kartal derken herhangi bir isim açıklayamadı yönetim.. Başkan Koç, hemen gönderiyor ama yerine birini getirmesi bayağı uzun sürüyor. 3.5 yılda bir teknik adam bile ligi bitiremezken, 236 gün de takımı teknik direktörsüz kalmış.. Bu bir yönetim için büyük başarısızlık. Bakalım yeni yılın ilk günlerinde Fenerbahçe'nin hocası kim olacak!