Galatasaray'da birkaç haftadır ilginç olaylar yaşanıyor. Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün dedi ki; "Ben Burak Elmas'ın talimatıyla Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüşme gerçekleştirdim. Guardiola'nın yardımcısını, Fatih Terim'in yardımcısı yapmak için görüştüm." Sayın Gün, Başkan Burak Elmas'ın izniyle bunu çıktı açıkladı. Artık Galatasaray'da ve futbol kamuoyunda şu algı var: "Biz hocamıza Guardiola'nın yardımcısını bulduk, görüştük ama kabul etmedi. Yönetim görevini yaptı." Şimdi bugün bıçak sırtında bir maç var. Taraftar kötü sonuçlardan dolayı zaten kızgın. Giresunspor maçındaki olumsuz bir sonuçta fatura, Fatih Terim'e çıkacak. Tehlikeli bir satranç oynanıyor. Rus ruleti gibi hatta! Galatasaray yönetimi hocasından memnun değilse, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi bir adım atar ve görevden alır. Bu kadar basit! Ama yardımcı da olsa Terim'in yanına bir teknik adam aramak, bulmak arkadan dolanmaktır.







Adı geçen isim de öyle yardımcı teknik adam değil bir teknik direktör adayı aslında! Domenec Torrent… Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'te çalışmış. ABD'ye gitmiş; New York City'nin başına geçmiş. Yani yardımcı teknik adam misyonunu çoktan doldurmuş. Diyelim ki yardımcı antrenör olacak. Olabilir de... Lakin Fatih Terim'e herhalde çalıştığı başkanlar arasında ilk defa bir yönetim, 'Hocam senin seçtiğin ekip yaramaz. Biz sana başka antrenör bulalım' demiştir. Aslında bu mobbingtir. Fatih Terim'e, görevi bırakması için Burak Elmas değil G.Saray yönetimi mobbing yapıyor. Fatih Terim ligde başarısız, kupadan da elenmiştir. Ancak Avrupa'da son 16'ya kalıp takımını Türkiye'nin gururu yapmıştır. Sıradan bir teknik direktör değil Galatasaray'ın efsanesidir... Yönetim bu konuda kararlıysa kırıp dökmeden, arkadan dolanmadan, oyunu kuralına göre oynayıp gereğini yapmalıdır...