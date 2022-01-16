Zor şartlarda oynanan bir maç oldu... İki takım da birer puana sevinmiştir. Özellikle ikinci yarıdaki kar yağışı hem Trabzonspor'u hem de Sivasspor'u etkiledi. Kırmızıbeyazlı takım formda bir dönem geçiriyor. Yiğido evinde oynuyor ve ocak ayındasınız. Böyle bir zamanda Sivas deplasmanından puanla dönülmesine bordo-mavili takımda kimse üzülmez.

Önce maça değinirsek.. Visca, ligin en iyi sol beki Uğur Çiftçi'ye karşı oynadığı için etkisiz kaldı. Pas tercihlerinde hatalar yaptı. Nwakaeme yoktu, çok arandı.. Abdülkadir Ömür bir gol attı ama orada kayboldu. Yerine Yusuf Erdoğan girdi ama o da pozisyona girip, sonuçlandıramadı. Sivasspor çok iyi markaj yaptı. İki stoper Cornelius'u araya alıp, top oynatmadı. Hamsik'e de baskı yapıp oyun kurdurtmadılar, hatta o kadar yoruldu ki mücadele gücü kalmadı. Bunlar özellikle dikkat çekti.

Trabzonspor'un üzüleceği tek şey Abdullah Avcı... Bu ağır kural, teknik adamları strese sokuyor. Maçın heyecanı içinde hocalar kuralı unutabiliyorlar. Çizgiyi geçtin diye anında atılmak biraz katı bir uygulama, eğer hakaret etmediyse.. Bunun sıkıntılarını Galatasaray ve Beşiktaş da yaşadı. Avcı muhtemelen 1 maç ceza alacak. Trabzonspor adına dünün en önemli kaybı Avcı oldu. Futbolculuk hayatında 2 kırmızı kart gören Avcı, teknik adamlık kariyerinde ilk defa kırmızı kart ile tanıştı. Mete Kalkavan ve 4. hakem Yiğit Aslan, bu pozisyondaki pür dikkat hallerini Pedro Henrique için de gösterselerdi iyi olurdu. Oyuncunun kartlık faulleri cezasız kaldı. Bir yanda kural ihlali olarak 30 saniyede kırmızı kart, diğerinde bir şey yok!..