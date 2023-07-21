TFF ile Beşiktaş Kulübü arasında bilindiği üzere uzun zamandır ciddi bir gerilim vardı. Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı ve yönetimine dair, birçok kez yaptığı sert açıklamalarla 'istifa' davetinde bulunmuştu. Daha önce kaleme aldığım bir yazıda bunun böyle devam edemeyeceğini, iki tarafın da birer adım atarak buzları eritmesi gerektiğini ifade etmiştim. Nitekim yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala aradaki tatsızlığı minimum düzeye indiren yeni gelişmeler oldu.



ÖNCE BAŞARI SONRA SORU!

Önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Genel Kurulu sonrası Başkan Mehmet Büyükekşi'yi tebrik eden bir mektup yazarken bir de soru sordu. Çebi, TFF Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaparken, Büyükekşi'nin depremzedeler için oynadıkları maça gelmemesi ancak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmasını eleştirdiği sırada Büyükekşi'nin yanında oturan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a doğru dönerek "Daha çok beklersiniz" dediği iddia edilen ve kameralara yansıyan o anı da sordu. Çebi, "Sayın Başkan böyle bir cüle kurdunuz mu? Bunu bilmek istiyoruz" dedi.







MEHMET BÜYÜKEKŞİ NE YAZDI?

TFF Başkanı Büyükekşi mektubu alır almaz konuyu değerlendirip siyah-beyazlı kulübün başkanına bir mektup yolladı ve şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir söz kullanmadım. Sosyal medyanın ortaya atmış olduğu bir iddiadır. Sosyal medyada futbolumuzu olumsuz etkileyen ve ortamı kışkırtan çok şey çıkıyor. Bunlara itibar etmeyin, etmeyelim. Beşiktaş bizim 120 yıllık güzide bir kulübümüz, değerli bir takımımız. 120. yılınızı kutlarım. Bütün kulüplerin yanında olduğumuz gibi federasyon olarak Beşiktaş'ın da yanındayız. Yeni sezonda başarılar dilerim."



FİKSTÜR ÇEKİMİNDE: ÇEBİ BAŞKANA SELAM SÖYLEYİN

Büyükekşi'nin bu ifadelerinin ardından taraflar arasındaki ikinci yakınlaşma da Trendyol Süper Lig fikstür çekiminde yaşandı. Davetli olmasına rağmen Beşiktaş'ın Almanya kampında olduğu için Başkan Çebi törene katılamadı. Kulübü Genel Sekreter Mehtap Ferah ile Futbol altyapı ve Kadın Futbolundan sorumlu Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan temsil etti. Büyükekşi tüm konuklarıyla ilgilenirken bu iki isme 'Hoş geldiniz' deyip sohbet etti. Beşiktaş Başkanı Çebi'ye de selamlarını yolladı.

SONUÇ: Futbolumuzun huzura ihtiyacı var. Yeni bir sezona başlarken bu zeytin dalları umarım bir sezon boyunca sürer.